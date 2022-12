България остава извън Шенген: Първи реакции

С ъветът на ЕС по правосъдие и вътрешни работи отхвърли с 25 гласа "за" и два "против" предложението България и Румъния да се присъединят към Шенген. Австрия и Нидерландия гласуваха против.

Отхвърлиха приемането на България в Шенген

Въпросът беше политически заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев

"България се представи много достойно. Заключението на Комисията и становищата на Чешкото председателство посочват, че България и Румъния спазват всички технически изисквания за приемането ни в Шенген. Въпросът беше политически, две държави решиха друго, 25 държави ни подкрепиха."

Австрия даде ясно да се разбере, че има компромиси, които би приела. Ние им предлагаме съвместни наряди, техни представители да дойдат на нашата граница, готови сме на конструктивни решения. Нидерландия не поставя такива изисквания, защото няма конструктивизъм в тяхната позиция"

Твърдението на Австрия е, че Шенген не функционира, Румъния и България не са виновни, първо да оправим проблемите на Шенген. Нидерландия искат доклад по механизъм, който в България не съществува от 2019 г.", коментиран вътрешният министър, цитиран от DarikNews.bg

Илва Йохансон: Заслужавате да бъдете пълноправни членове на Шенген

"Заслужавате да бъдете пълноправни членове на Шенгенското пространство, да се възползвате от безграничното пътуване", обърна се еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон към гражданите на България и Румъния след края на Съвета.

Цветелина Панкова: Това е саботаж

Цветелина Панкова, член на Европейския прламент написа в туитър, че "Австрия и Нидерландия саботират европейската общност като отказват на България и Румъния да се присъединят към Шенген."

In Vienna at #WesternBalkans Summit discussing EU #enlargement, while #Austria and #Netherlands are sabotaging EU unity by refusing the right to #Bulgaria and #Romania to join #Shengen - unjustified #discrimination agains EU citizens. @DKovachevski @albinkurti Milo Djukanovic pic.twitter.com/EjkQClFmZv