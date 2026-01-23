България

Цените в малката потребителска кошница растат през януари

Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст, обяви заместник-директорът на ИССИО Виолета Иванова

23 януари 2026, 10:30
Цените в малката потребителска кошница растат през януари
Източник: iStock

М алката потребителска кошница (МПК) достигна до 58,80 евро през януари. Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст. Това обяви на пресконференция заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Виолета Иванова. Тя представи данните на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница през първите седмици след въвеждането на еврото.

Изследването на цените е направено в периода 6-10 януари и е сравнено с данните през декември м.г.

Източник: iStock/Getty Images

По-значително увеличение има при домати (15,2%) и краставиците (5,5%), каза Иванова. Тя отбеляза и ръста в цената картофите – 6,5%. По-отчетливо е и покачването на цената на охладено пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Лек спад се отчита при ябълките и ориза.  

Има увеличение и на кафе еспресо в чаша с близо 6% в магазини или малки търговски обекти, съобщи Иванова. Ръст има и при минералната вода с 5,6%. Предполагаме, че това увеличение идва от превалутирането, не толкова от обективни фактори, тъй като при цените на кафето на международните пазари има задържане на цената, коментира тя. 

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Малка потребителска кошница Ръст на цените Въвеждане на еврото Хранителни стоки Наблюдение на цените ИССИО Превалутиране Януари Потребителски стоки Синдикални изследвания
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 13 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 11 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 13 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 12 часа
