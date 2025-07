16-годишният Иван Иванов спечели "Уимбълдън"

И ван Иванов стана шампион на сингъл при юношите на Откритото първенство на Великобритания по тенис и донесе на България първа титла от този турнир след 17 години пауза.

16-годишният българин, който е поставен под номер 6 в схемата, победи убедително на финала американеца Ронит Карки с 6:2, 6:3 за 57 минути.

His first junior Grand Slam title! 🏆



Ivan Ivanov defeats Ronit Karki 6-2, 6-3 to become the first Bulgarian player to win the Boys' Singles title since Grigor Dimitrov in 2008. #Wimbledon pic.twitter.com/T6mZP7TMVK