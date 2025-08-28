Свят

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Срещата ще се проведе в двореца Белвю в Берлин

28 август 2025, 06:58
Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия
Източник: БТА

П резидентът Румен Радев ще се срещне в четвъртък с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер в рамките на двудневната си визита във федералната република. 

Срещата "на четири очи" ще се проведе в двореца Белвю в Берлин. 

Двамата държавни глави разговаряха в берлинската президентска резиденция през май 2022 г., след като Щайнмайер направи официално посещение в България през април 2019 г. по покана на българския си колега. 

Очаква се перспективите за икономическото сътрудничество между двете страни да бъдат сред темите на днешната среща. 

Вчера Румен Радев участва в откриването на високотехнологичен завод за муниции на германския оръжеен концерн "Райнметал" в провинция Долна Саксония. Германската компания планира да инвестира заедно с българското правителство в два завода в България - един за снаряди и един за барут, с очакван размер на инвестицията от над 1 млрд. евро. 

Източник: БТА/Специален пратеник на БТА Елена Савова    
Румен Радев Германия визита Валтер Щайнмайер разговори среща Райнметал
Последвайте ни

По темата

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ФБР разследва стрелбата в училище в Минеаполис като вътрешен тероризъм

ФБР разследва стрелбата в училище в Минеаполис като вътрешен тероризъм

Свят Преди 14 минути

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Свят Преди 32 минути

Дрон е паднал в двора на 9-етажен жилищен блок в Киев

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

България Преди 1 час

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Любопитно Преди 1 час

В новия сезон Меган отново споделя свои рецепти, трикове, истории от връзката си с принц Хари, както и лични откровения.

<p>Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземни?</p>

Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземен живот?

Любопитно Преди 1 час

Изучаването на нашите собствени екстремни местообитания помага да разберем къде са истинските граници на живота

<p>Слънце и високи температури преди ново захлаждане</p>

Слънце и високи температури преди ново захлаждане

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Технологии Преди 2 часа

Напоследък виртуалните AI приятелки са любима негова тема

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Атмосферата между участниците в любовното риалити коренно се променя

Жени се биха в столичен мол

Жени се биха в столичен мол

България Преди 9 часа

Всичко това се случва пред очите на посетителите

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Свят Преди 10 часа

Турция ще предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

България Преди 11 часа

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Свят Преди 11 часа

Мелони вече е предложила гаранция за сигурност

Пожар в блок в София, евакуираха хората

Пожар в блок в София, евакуираха хората

България Преди 12 часа

На място са се отзовали четири автомобила на пожарната

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Свят Преди 13 часа

„Отворено общество“: Обвиненията на Тръмп са „скандални и неверни“,

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

България Преди 13 часа

Постоянно ще се работи за идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Свят Преди 13 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 август, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 август, четвъртък

Edna.bg

Вратарят на Гримзби разкри: Фен съм на Манчестър Юнайтед, малко съм ядосан, че ги бихме

Gong.bg

Тази вечер в Монако се тегли жребият за новия сезон на Шампионската лига

Gong.bg

След като шофьор се заби в блок в София: Изграждат пешеходни пътеки в района

Nova.bg

Силен имунитет на прага на есента: Как да се предпазим от вируси и настинки

Nova.bg