Със сълзи на очи: Контузия спря Григор Димитров от победа на "Уимбълдън"

С ъс сълзи на очи Григор Димитров трябваше да се откаже от мача си срещу номер 1 в световната ранглиста по тенис Яник Синер (Италия) в четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания. Българинът игра отлично и взе първите два сета с 6:3, 7:5, но в четвъртия гейм на третата част след изпълнение на сервис, с който изравни за 2:2, 34-годишният хасковлия получи контузия в дясната страна на гръдния мускул и трябваше да прекрати участието си в мача. Така той отпада заради травма на пети пореден турнир от Големия шлем.

Димитров започна невероятно мача и поведе с 3:0. Да края на сета Григор трябваше да отразява само една точка за пробив и го спечели с 6:3.

Българинът започна с брейк и във втората част, но допусна изравняване при 5:5, когато подаваше за сета. Това не повлия на представянето на Димитров и той проби отново за 6:5. При този резултат хасковлията пропусна два сетбола, но от третата си възможност затвори частта в своя полза.

Третият сет започна с размяна на по два гейма, като именно тогава се случи и неприятната контузия на Димитров, който напусна корта със сълзи на очи и под бурните аплодисменти на публиката.

Организаторите на турнира решиха след първите два сета да затворят покрива на централния корт, макар още да бе достатъчно светло да се играе при нормални условия. Димитров не беше съгласен, но това не повлия на решението на супервайзора, а след 15 минутната пауза мускулите на тялото му изстинаха и това също вероятно повлия за последвалата контузия.

Световният номер 1 показа джентълменско отношение след мача си с Димитров.

„Не знам какво да кажа. Григор е невероятен играч и ние всички видяхме това днес. Той играеше така, както сме го виждали преди години. Той ми е много добър приятел и се разбираме отлично извън корта и никога не съм искал да го видя в такава ситуация. Разбира се, че за него имаше огромен шанс да се класира за следващия кръг и го заслужаваше. Сега единственото, което мога да кажа, е че му желая бързо възстановяване. Абсолютна липса на късмет за него. Никога не бих искал подобна победа, но за съжаление станахме свидетели точно на това", заяви Синер на корта веднага след края на срещата.

„Знам, че той е страдал много в турнирите от Големия шлем заради контузии и сега се случва отново. Това е труден момент за него. Видяхме реакцията му и колко много означава спорта за него. Много съжалявам за това, което се случи. Благодаря ви, че дойдохте, но не това е краят, който искахме да видим. Аз съм много натъжен и единственото, което мога да кажа, че му пожелавам всичко най-добро. Аплодисментите трябва да бъдат за него и за неговия екип“, завърши италианецът.

