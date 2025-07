Феновете полудяха по Хю Грант на Уимбълдън

В ълнението от четвъртфиналите на Уимбълдън изглежда беше твърде голямо за Хю Грант, тъй като той сякаш заспа пред камерите в кралската ложа, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

64-годишният актьор се присъедини към множество звезди в All England Lawn Tennis Club

за пореден ден от турнира и беше видян да очарова кралица Камила, докато заемаше мястото си на Централния корт в сряда.

Queen Camilla and her Sister Annabelle chatting to Hugh Grant in the Royal Box on Centre Court at #Wimbledon today. 💜💚 pic.twitter.com/RjUc8I36oI