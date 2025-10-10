Парламентът гласува промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

В Народното събрание се очаква на първо четене в пленарната зала да влязат промените в Наказателния кодекс, криминализиращи разпространението на лична информация.

Предложенията на "Има такъв народ" бяха обсъдени на извънредно заседание вчера в парламента

Затвор за намеса в личния живот: Правната комисия одобри предложението на ИТН

В програмата на Народното събрание единствено фигурира парламентарният контрол с начален час 11.00 часа. Парламентът приключи всички фиксирани точки за седмицата още вчера.

Началото на заседанието е обявено за 9.00 часа и ще бъде спазена традицията да се обсъжда извънредно законодателство. Комисията по конституционни и правни въпроси прие предложените от ИТН промени в Наказателния кодекс. Те предвиждат затвор до 6 години и глоби, които започват от 2000 до 8000 лв. за всеки, който чрез медии, електронни информационни системи или по друг начин разпространява информация за личния живот на друго лице, като това включва данни за личните, интимните и семейните отношения или здравословното състояние.

Предвижда се използването на специални разузнавателни средства при разследване на деянието.

Според опозицията предложението е противоконституционно и отваря вратата за цензура.

Извънредното заседание на правната комисия беше свикано само два дни след внасяне на проектозакона.

ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот без разрешение

От ИТН аргументират предложенията си с необходимостта от по-сериозна защита в условията на съвременни технологии и социални мрежи. Според тях досегашната гражданско-правна защита вече не е достатъчна, а новите наказателни мерки ще имат превантивен ефект.

Въпроси за екология, инфраструктура и сигурност доминират парламентарния контрол в петък.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов ще отговаря на най-много питания – основно свързани с управлението на отпадъците, замърсяване и почистване на речни участъци. Сред тях са въпросите на депутати от различни парламентарни групи за:мизпълнението на договор за почистване на коритото на река Марица; нерегламентирани сметища край Кремиковско езеро, в землището на село Цалапица и в Пловдив; замърсяване на водите на Дунав при индустриална зона "Тегра"; щетите от пожара в защитената местност "Калимок – Бръшлен" и прилагането на консервационни мерки за опазване на приоритетното местообитание "Понто-Сарматски степи", предава БНР.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще отговаря на въпроси, свързани с пътната безопасност, ВиК инфраструктурата и достъпността на градската среда. Сред поставените теми са: липсващи инвалидни паркоместа в Созопол; доизграждането на околовръстното шосе на Пловдив; включването на "Български ВиК холдинг" като съдружник във ВиК – Русе; мерки на АПИ за обезопасяване на пътища в Монтана, Видин и Кюстендил; проблеми с водоснабдяването в селата Цървеняно и Арчар; опасни дървета по пътя Русе – Бяла.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов ще даде отговори на редица въпроси, свързани със сигурността и дейността на МВР. Сред тях са: проверка за бездействие на община Вълчедръм при наводненията от април; засилен пътен контрол по Е-79 край Монтана; инцидент с чуждо знаме на строителен обект в Пловдив; нуждата от нови пожарни автомобили; действия на „Гранична полиция“ спрямо делегация от Армения и инцидент на летище "Васил Левски"; мерки за превенция на купуването на гласове на частичните избори в Пазарджик; сигурността на служители в БДЖ и случаи на шофиране без правоспособност в Луковит.

Министърът на външните работи Георг Георгиев ще коментира забавянето на Програмата за подпомагане на българските общности и медии в чужбина.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на въпрос за въвеждането на единни телекомуникационни услуги в училищата.

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов ще говори за качеството на питейната вода в област Кюстендил, а министърът на културата Мариян Бачев – за липсата на финансиране на археологическите разкопки в резерват "Кабиле".