България

Енергийната комисия в НС отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

Против ветото на държавния глава гласуваха 12 народни представители, 5 го подкрепиха

6 ноември 2025, 12:58
Пеевски: Обжалвам американската санкция, когато приключи тя, ще приключи и английската

Пеевски: Обжалвам американската санкция, когато приключи тя, ще приключи и английската
Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори
Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026
Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента
Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари
Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

К омисията по енергетика в Народното събрание отхвърли на извънредно заседание и без дебати ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се предвижда евентуална продажба на активи на "Лукойл" в страната да става след решение на Министерския съвет, но при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). 

Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима

Против ветото на държавния глава гласуваха 12 народни представители, 5 го подкрепиха. 

Радев върна вчера за ново обсъждане в Народното събрание законовите поправки, който бяха приети от парламента на 24 октомври. 

Те предвиждат

ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас"  АД, "Лукойл ейвиейшън България"  ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай"  ООД. 

В мотивите към ветото президентът изтъква, че

законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което в становището му е посочено като конституционно недопустимо. 

Според държавния глава промените в Закона за насърчаване на инвестициите поставят редица въпроси и от гледна точка на постигане на посочените от вносителите цели. 

Източник: Камелия Цветанова/БТА    
Лукойл Радев вето
Последвайте ни

По темата

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

"Мис Германия" се оттегля от конкурса "Мис Вселена 2025": Ето защо

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които "вече не я харесват‘’

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

pariteni.bg
Alieno тества свръхзвуковия Sentiero (видео)

Alieno тества свръхзвуковия Sentiero (видео)

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 6 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 5 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 6 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 5 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

ЕС оряза климатичните си цели

Свят Преди 37 минути

Непосредствено преди Световната конференция по климата в Бразилия министрите на околната среда от ЕС определиха климатичните цели до 2040 година

<p>Трима тайконавти заседнаха в Космоса&nbsp;след удар с неизвестен обект&nbsp;</p>

Трима тайконавти заседнаха в Космоса, след като неизвестен обект удари капсулата им за връщане

Свят Преди 42 минути

Те трябваше да се върнат на Земята на 5 ноември, но пътуването им към дома беше отложено, след като беше открито увреждане на корпуса

Снимката е илюстративна

Пияна французойка хвърли куче от 6-ия етаж в Несебър

България Преди 1 час

Жената заявила, че причината да хвърли кучето от балкона била, че то е болно

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

България Преди 1 час

„Освен пари в жилищата намерихме и дрехи, които са направени така, че да наподобяват полицейски"

<p>Бившият ментор на Макрон: Той е най-лошият президент на Франция</p>

Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция

Свят Преди 1 час

Ален Минк обвинява френския лидер в нарцисизъм и "отричане на реалността"

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Здрач“ произнесе страстна реч на женски обяд в Лос Анджелис, организиран от организацията, стояща зад наградите „Оскар“

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

България Преди 1 час

Пробите ѝ за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

България Преди 1 час

Това означава, че кризата, която вече е факт в „Люлин“ и „Красно село“, може да се прехвърли и към източните части на града

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Свят Преди 1 час

Германският пианист и диригент Юстус Франц е подложен на остри критики за това, че прие орден лично от Владимир Путин

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Любопитно Преди 1 час

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

Свят Преди 1 час

Макар че САЩ спазват мораториум върху експлозивните ядрени тестове от 1992 г. насам, те продължават редовно да извършват невъоръжени тестови изстрелвания на своите междуконтинентални и балистични ракети

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Нарушителят е арестуван

<p>Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район &quot;Изгрев&quot;</p>

Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"

България Преди 2 часа

Според информацията, школата се е помещавала в сградата на читалището незаконно в продължение на десет години

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

България Преди 2 часа

Това каза тя след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Свят Преди 2 часа

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

Любопитно Преди 2 часа

Принц Уилям се е ангажирал с мисията за 10 години, като церемонията в Рио бележи средата на това десетилетие

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

След принц Андрю – и Хари под заплаха да бъде лишен от титлата си

Edna.bg

Появи се нов фаворит за треньор на Уулвърхемптън

Gong.bg

Илиян Стефанов: Славия е икона, най-хубавото предстои

Gong.bg

Разбиха група, превозвала с униформи на полицаи и граничари мигранти към Сърбия (ВИДЕО)

Nova.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Nova.bg