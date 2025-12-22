България

Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи

Досъдебното производство, което е образувано, е за сумата от 1 346 000 лева, присвоена чрез фалшиви пълномощни

22 декември 2025, 09:44
Д адоха на съд адвокат, участвал в схеми за измами при получаване на обезщетения на пострадали и починали в катастрофи, съобщава NOVA.

Семейство Агалареви губят сина си Християн Агаларев в катастрофа, станала на Околовръстното в Пловдив през 2023 година. Родителите на Християн опълномощават софийски адвокати да водят дело, чрез което да получат обезщетение за смъртта на сина им от застрахователя по застраховката “Гражданска отговорност” на причинилия катастрофата. 

Оказва се обаче, че някой се е сдобил с личните данни на родителите на Християн и с изцяло фалшиви документи е упълномощил друг адвокат от тяхно име - 83-годишният Цено Стоянов от София. 

“Отнякъде е гледано как се подписваме и така са ги имитирали. Никога не сме виждали Цено Стоянов”, сподели майката на Християн.

С подправеното пълномощно Цено Стоянов се е споразумял със застрахователната компания, от която Агалареви е трябвало да вземат обезщетение и е получил 200 хиляди лева по банковата си сметка.

“100 хиляди от мен и 100 хиляди от съпруга ми. Ако не ни бяха потърсили, ние въобще нямаше да разберем, че такова нещо се е случило”, смята майката на Християн.

Върху декларациите, според които мъжът и жената са се отказали от истинските си адвокати, стоял подписът и печатът на нотариус от Пловдив.

Приятел на Цено Стоянов, с когото живее под един покрив, твърди, че е честен човек, но е подведен. “Престъпници са го хванали в някаква схема. Той е на 83 години, болен човек е”.

В средата на миналата година адвокат Цено Стоянов беше задържан по разследване на СДВР за застрахователни измами. От Софийската градска прокуратура обясниха, че случаят на семейство Агалареви не е единственият. Досъдебното производство, което е образувано, е за сумата от 1 346 000 лева, присвоена чрез фалшиви пълномощни.

През ноември тази година Цено Стоянов е даден на съд по друг случай. До там се стига след като през април миналата година прокурор от Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство за това, че от името на потърпевш е съставено фалшиво пълномощно в полза на адвокат Цено Стоянов. Документът е представен пред нотариус във Варна. В същата кантора е представена и фалшива декларация за оттегляне на пълномощно, с  което потърпевшият уж се отказва от истинските си адвокати.

Подправените документи са представени пред едно от големите застрахователни дружества в страната. Досъдебното производство е образувано и за това, че през 2024 година пред застрахователното дружество са представени документи с подправени подписи печат на нотариус отново в полза на адвокат Цено Стоянов.

В хода на разследването, в качеството си на свидетели, са разпитани 8 души,  приобщени са множество документи, справки от застрахователно дружество, както и от нотариус. Назначена е и изготвена съдебно графическа експертиза. 

С постановление на прокурор при Софийската районна прокуратура Цено Стоянов е привлечен в качеството на обвиняем за използване на неистински частни и официални документи. Взета му е мярка за неотклонения “парична гаранция” в размер на 2000 лева. По съдебното производство предстои провеждане на второ заседание през месец януари 2026 година.

Освен за Цено Стоянов, следователите питали родителите на Християн Агаларев дали познават адвокатския сътрудник от село Златна Панега Валери Георгиев. Срещу него има десетки преписки за застрахователни измами и фалшифициране на документи. Валери Георгиев беше задържан в края на месец май, след което освободен. 

“Не чувствам вина. Истината, е че съм невинен”, коментира той.

За Валери Георгиев е разказвано в предишни разследвания на Вероника Димитрова. Тогава неграмотни хора се оплакаха, че ги е карал да подписват пълномощни, като по този начин, без да подозират, е присвоявал обезщетенията, които им се полагат след като техни близки са пострадали при катастрофи. Стана ясно, че парите са превеждани по банковите сметки на адвокатите Цено Стоянов и на друг възрастен адвокат, вече с отнети права - Стойко Бърборски.

