България

Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима

В Закона вече има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност

5 ноември 2025, 11:02
Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима
Източник: БТА

П резидентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които продажбата на активи на „Лукойл" в страната ще става след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Съгласно приетите разпоредби ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България" ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас"  АД, „Лукойл ейвиейшън България"  ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай"  ООД. 

НС определи правилата за продажбата на активите на "Лукойл" в България

В мотивите към ветото президентът изтъква, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо. Министерският съвет е компетентният орган, който ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната и осигурява обществения ред и националната сигурност. ДАНС, от друга страна, е специализиран орган към Министерския съвет и агенцията не може посредством свои становища да задължава Министерския съвет да взема едни или други решения. В противен случай се създава положение, при което Министерският съвет не може самостоятелно да упражни свое конституционно правомощие. Това само по себе си е несъвместимо с логиката на функциониране на структурите на изпълнителната власт.

На първо четене: Приеха продажбата на активите на "Лукойл" да става само след одобрение на ДАНС и МС

В Закона вече има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност. В тази процедура се отчита не само становището на ДАНС по евентуални сделки, но също така и становището на Държавна агенция „Разузнаване“, както и на редица други държавни органи, пише още в мотивите. Налагането на допълнителни условия за конкретно определени фирми не е съобразено и с изискванията на правото на Европейския съюз и противоречи както на буквата, така и на смисъла на Закона за нормативните актове, посочва президентът.

Според държавния глава промените в Закона за насърчаване на инвестициите поставят редица въпроси и от гледна точка на постигане на посочените от вносителите цели. 

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Президентско вето Закон за насърчаване на инвестициите Лукойл ДАНС Министерски съвет Национална сигурност Продажба на активи Конституционно право
Последвайте ни
Силен трус удари Гърция, усетен в Южна България

Силен трус удари Гърция, усетен в Южна България

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв 2" на Теменужка Петкова

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
От май догодина: ГТП само с платени фишове

От май догодина: ГТП само с платени фишове

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 16 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 15 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 11 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 16 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

Свят Преди 5 минути

По думите му, по този начин отново се насочва вниманието на хората в грешна посока

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

България Преди 10 минути

В България този ден вече отдавна не е просто американска традиция – у нас кампаниите често продължават няколко дни, а някои търговци ги превръщат в „черен уикенд“ или дори „черен месец“

Огнен ад в дом за възрастни: 11 души загинаха в Босна и Херцеговина

Огнен ад в дом за възрастни: 11 души загинаха в Босна и Херцеговина

Свят Преди 52 минути

Съобщава се за общо 35 пострадали

Тайфунът "Калмаеги" взе над 60 жертви във Филипините

Тайфунът "Калмаеги" взе над 60 жертви във Филипините

Свят Преди 57 минути

Тайфунът достигна максимална скорост на вятъра от 130 километра в час и пориви до 180 километра в час, докато се отдалечаваше от западния бряг на Филипините

Медени вълшебства

Медени вълшебства

Малките неща Преди 1 час

“Храна на боговете” или залог да ни има?

Пол Макартни и Джон Ленън през 1967 г.

Какво си казаха Пол Макартни и Джон Ленън в последния им разговор преди убийството

Любопитно Преди 1 час

Легендарният музикант споделя, че все още не може да приеме, че приятелят му е бил убит

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

България Преди 1 час

По думите му корекции по някои от параметрите на проектобюджета не са възможни

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Любопитно Преди 1 час

Комбс отбеляза рождения си ден във Федералното поправително заведение "Форт Дикс", където бе преместен на 30 октомври

<p>Тежко поражение: Братът на Джей Ди Ванс&nbsp;загуби изборите&nbsp;</p>

Братът на Джей Ди Ванс загуби изборите в Синсинати със 78%

Свят Преди 1 час

Ванс подкрепи брат си през май - „Той е добър човек с желание да служи на общността си. Излезте и гласувайте за него!“

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

България Преди 1 час

Те искат незабавно изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“ от ж.к. „Люлин“ до Индустриална зона „Божурище“

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Свят Преди 1 час

НАТО засега не разполага с ефективни и не твърде скъпи средства за противовъздушна отбрана, с които да сваля евтините руски дронове

Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

Свят Преди 2 часа

Председателят на Европейската комисия не заяви, че Русия е отговорна за всички инциденти, но подчерта, че е ясно, че целта на Русия е да „посее разединение“ в Европа

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Свят Преди 2 часа

Родители споделиха шокиращия инцидент с предупреждение - „не спете с нищо, което се зарежда в леглото ви или близо до него“

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

 

Заседанието на НСТС няма да се състои

Заседанието на НСТС няма да се състои

България Преди 2 часа

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

България Преди 2 часа

Тежкият инцидент е станал по обяд

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Бойко Кръстанов ще става баща!

Edna.bg

Лапунов от „Игри на волята“: Мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Edna.bg

Моци: Не се намираме в най-добрата си форма, но ще станем шампион по трудния начин

Gong.bg

Потвърдено: Нова звездна двойка на България

Gong.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg

Задава се ново затопляне

Nova.bg