Схема за милиони: Кражба на гориво ощети и "Лукойл", и държавата

К ражба за милиони. Престъпна група е пробила тръбопровод на "Лукойл" край Стара Загора и е източвала тонове дизел.

Задържани са четирима души и то в момент, когато са източвали горивото.

Какво представлява схемата?

След като пробили тръбопровода, участниците в нея отвеждали горивото чрез друга тръба на близо километър разстояние през земеделски площи и във вкопана в земята цистерна го складирали. Оттам го транспортирали и продавали на черно. Така един път е ощетена фирмата доставчик, а втори път държавата.

Полицията получила сигнал за незаконните действия и проверила случая. Според комисар Яръков схемата съществува от дълго време, над месец.

Двама от задържаните са криминално проявени, но никой от четиримата не е осъждан, обясни прокурор Нейка Тенева от Окръжна прокуратура - Стара Загора. Всички те работели на трудови договори.

"Предполагаме, че са имали информация кога по тръбата тече гориво, но не сме установили от къде или от кого я получават", допълни Тенева, цитирана от NOVA.

"Преди, когато беше "Нефтохим", имаше много кражби и незаконни присъединявания към тръбопровода. След това "Лукойл" въведе система с датчици, които отчитат промяна в налягането на определени разстояния от тръбопровода. В случая е налице един изключително голям професионализъм от страна на извършителите. Те са преодолели датчиците и фирмата не е знаела за източването", посочи замeстник-окръжният прокурор на Стара Загора Митко Игнатов.