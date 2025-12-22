България

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник

На тази дата се отбелязва годишнина от приемането на първия Закон за пограничната стража

22 декември 2025, 10:15
Източник: БТА

Г лавна дирекция „Гранична полиция“ чества днес своя професионален празник, съобщават от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

На тази дата се отбелязва годишнина от приемането на първия Закон за пограничната стража. Нормативният акт е обнародван в "Държавен вестник" на 22 декември 1887 г.

Тържественото честване започнa в 10:00 часа с полагане на венци на Паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи в градинката на църквата „Св. Седмочисленици“.

След това служители ще бъдат наградени за професионалните си успехи през изминалата година, посочват от МВР. 

От Главна дирекция "Гранична полиция" отчетоха 70% намаление на миграционния натиск на граждани от страни в Азия и Африка тази година, в сравнение с предходната, в резултат от денонощния труд на служителите от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“. От началото на 2025 г. са проведени 18 специализирани полицейски операции по противодействие на незаконната миграция, вследствие на което се стигна до съществено намаление на миграционния натиск и сериозно намаление на трафика на мигранти на територията на страната. Задържани са повече от 60 души, се посочва в прессъобщението.  

Източник: Теодора Цанева, БТА    
гранична полиция празник
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
