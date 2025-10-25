Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника

В ъв всички случаи приходите ще са по-големи в новия бюджет. Данъците няма да се пипат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Разград.

"Една партия, една група от хора, една група съмишленици се създава и съществува, ако обществото има нужда от нея", категоричен бе той.

"Светът се променя с шеметна скорост и затова когато правя ГЕРБ, когато името на партията измисляхме как да се казва, тогава беше времето когато бяха спрени абсолютно всички еврофондове, България беше затънала. Тогава сложихме това име за европейско развитие на България и към днешна дата България е в Европейския банков съюз, в Шенген, в еврозоната", посочи той.

Според него те трябва да са тези, които да помогнат на обществото да приеме не само еврото, а и иновациите, изкуствения интелект.

"Затова искам ГЕРБ да мине на друго ниво", заяви той.

"Аматъорите са навсякъде, но със страшно самочувствие. Те дори и не се бият като хората. Само заради камерите да ги запишат, да отиде в Тикток-а. Аз искам ГЕРБ да изглежда другояче, за да сме нужни на обществото", посочи Борисов.

"Учудвам се толкова елементарно ли разсъждават. Толкова ли не могат да разберат. Чистата аритметика – ГЕРБ, БСП, ИТН имат 102-ма депутати, двама от БСП не гласуват, винаги са против. До 121 трябват 21. За да имат правителство, трябват още 21. ПП-ДБ излязоха и казаха – ние сме твърда опозиция. БСП и ИТН нямат решение, защото предварително са говорили много. Подписваха кордон срещу ДПС, срещу Пеевски", заяви лидерът на ГЕРБ, цитиран от "24 Часа".

"Αко бяхме дезертирали сега да отидем на предсрочни избори, това щеше да разочарова нашите партньори от Брюксел, които ми дадоха това, което от десетилетия желаем", каза Борисов.

"Да ви кажа честно въобще нямам никакъв страх, поканих тяхната група, обясних им на тях целите задачите и те казаха всичко което касае добруването на хората сме готови да го подкрепяме без да влизаме във властта. И така премостих, поемайки всички подигравки срещу мен. Няма политическа класа, която да го оцени", заяви той.

Борисов участва в регионална академия на Младежи на ГЕРБ. Там те дискутират темите за европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора.

В академията участват още съветникът на министър-председателя Асим Адемов, зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов и Георги Наков, който е депутат в румънския парламент.