България

Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

"Една партия, една група от хора, една група съмишленици се създава и съществува, ако обществото има нужда от нея", категоричен бе той

25 октомври 2025, 10:09
След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия
Внимание: От тази нощ минаваме към зимно часово време - върнете стрелките с час назад!

Внимание: От тази нощ минаваме към зимно часово време - върнете стрелките с час назад!
ГЕРБ-СДС оттегля

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"
Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък
Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София
След санкциите на САЩ срещу

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника
Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие

Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие
Зам.-директорът на ГДБОП пред

Зам.-директорът на ГДБОП пред "Телеграфно подкастът": Как ГДБОП свали „царете“ на китайското карго

В ъв всички случаи приходите ще са по-големи в новия бюджет. Данъците няма да се пипат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Разград.

"Една партия, една група от хора, една група съмишленици се създава и съществува, ако обществото има нужда от нея", категоричен бе той.

Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

"Светът се променя с шеметна скорост и затова когато правя ГЕРБ, когато името на партията измисляхме как да се казва, тогава беше времето когато бяха спрени абсолютно всички еврофондове, България беше затънала. Тогава сложихме това име за европейско развитие на България и към днешна дата България е в Европейския банков съюз, в Шенген, в еврозоната", посочи той.

Според него те трябва да са тези, които да помогнат на обществото да приеме не само еврото, а и иновациите, изкуствения интелект.

"Затова искам ГЕРБ да мине на друго ниво", заяви той.

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

"Аматъорите са навсякъде, но със страшно самочувствие. Те дори и не се бият като хората. Само заради камерите да ги запишат, да отиде в Тикток-а. Аз искам ГЕРБ да изглежда другояче, за да сме нужни на обществото", посочи Борисов.

"Учудвам се толкова елементарно ли разсъждават. Толкова ли не могат да разберат. Чистата аритметика – ГЕРБ, БСП, ИТН имат 102-ма депутати, двама от БСП не гласуват, винаги са против. До 121 трябват 21. За да имат правителство, трябват още 21. ПП-ДБ излязоха и казаха – ние сме твърда опозиция. БСП и ИТН нямат решение, защото предварително са говорили много. Подписваха кордон срещу ДПС, срещу Пеевски", заяви лидерът на ГЕРБ, цитиран от "24 Часа".

"Αко бяхме дезертирали сега да отидем на предсрочни избори, това щеше да разочарова нашите партньори от Брюксел, които ми дадоха това, което от десетилетия желаем", каза Борисов.

"Да ви кажа честно въобще нямам никакъв страх, поканих тяхната група, обясних им на тях целите задачите и те казаха всичко което касае добруването на хората сме готови да го подкрепяме без да влизаме във властта. И така премостих, поемайки всички подигравки срещу мен. Няма политическа класа, която да го оцени", заяви той.

Борисов за "Лукойл": Изпреварихме събитията, аз бях информиран какво ще стане

Борисов участва в регионална академия на Младежи на ГЕРБ. Там те дискутират темите за европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора.

В академията участват още съветникът на министър-председателя Асим Адемов, зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов и Георги Наков, който е депутат в румънския парламент.

Източник: "24 Часа"    
Борисов Разград Пеевски бюджет ГЕРБ
Последвайте ни
Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

Русия и САЩ са близо до

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
Край на бушоните: GM създава разикална нова архитектура за EV и ДВГ колите си

Край на бушоните: GM създава разикална нова архитектура за EV и ДВГ колите си

carmarket.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 1 ден
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 1 ден
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 1 ден
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

Любопитно Преди 1 час

Ето кои са те

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

<p>След като разгневи Тръмп: Канада спира рекламата с Роналд Рейгън</p>

След като разгневи Тръмп: Канада спира реклама срещу американските мита

Свят Преди 2 часа

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Свят Преди 3 часа

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време

Почина тайландската кралица Сирикит

Почина тайландската кралица Сирикит

Свят Преди 3 часа

Тя си е отишла от този свят на 93-годишна възраст

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Свят Преди 3 часа

Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика с тайната подводна система за наблюдение "Хармония"

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Свят Преди 3 часа

Датчаните предупреждават - ако американският президент успее в Гренландия, други ще последват примера му другаде

.

Есента се връща с облаци и валежи в събота

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Свят Преди 10 часа

Групите се обявиха за "продължаване" на подкрепеното от САЩ примирие

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Любопитно Преди 10 часа

Хостесата заяви, че отношенията й си с бившия военен са приключили

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Свят Преди 11 часа

Русия за пръв път използва планиращи бомби срещу южната украинска Одеска област

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Куклената актриса е ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Свят Преди 11 часа

Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

Свят Преди 12 часа

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Свят Преди 13 часа

Шофьорите в САЩ дължат 1,66 трилиона долара автокредити

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

Свят Преди 14 часа

Струпването на американски сили повдигна въпроси относно намеренията на администрацията на Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Наталия от „Игри на волята“: Отгледах сина си сама!

Edna.bg

Хората, родени на тези дати, имат специална карма

Edna.bg

Левски праща скаути за халф в Нидерландия

Gong.bg

Григор Димитров срещу французин в Париж

Gong.bg

Ваксините на фокус: За кого са препоръчителни и да си ги поставяме ли

Nova.bg

Борисов: Депутатите се държат като футболисти от А група, а не като политици

Nova.bg