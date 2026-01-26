Свят

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Около 120 души са пострадали

26 януари 2026, 16:16
Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали
Източник: EPA/БГНЕС

Н ай-малко 16 души са станали жертва на силните снеговалежи в Япония, парализирали страната, предаде ТАСС, позовавайки се на местните власти.

Сред загиналите има мъж, паднал от покрив по време на разчистване на сняг, както и мъж, на който му е прилошало, докато е ринел сняг. Най-много смъртни случаи са регистрирани в префектурата Ниигата - 11 и в Акита  - 4. Още един загинал има в Ямагата.

11 японци станаха жертва на тежката зима

Освен това около 120 души са пострадали в трите горепосочени префектури в северната част на остров Хоншу.

По-рано хиляди души прекараха нощна на летище „Шин Читосе“ на град Сапоро в северния остров Хокайдо заради отменянето на десетки полети след силния снеговалеж.

17 души загинаха след обилен снеговалеж в Япония, над 90 са ранени

Според синоптиците влошените зимни условия могат да причинят проблеми с обществения транспорт и на други места в страната.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Снеговалежи Япония Жертви
Последвайте ни
Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 18 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 18 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 20 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

България Преди 16 минути

Наложено му е наказание пробация за срок от една година

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

„Крехки“: Сара Фъргюсън и бившият принц Андрю били на ръба

Любопитно Преди 35 минути

Малкото им останали приятели се притесняват за състоянието на бившите кралски особи

"Отчаяно търсене": Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър

"Отчаяно търсене": Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър

Свят Преди 1 час

Александър Кий е видян за последно в Боскасъл миналия петък следобед

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп

Мелания Тръмп с „исторически момент“: Премиера на филма ѝ в Белия дом

Любопитно Преди 1 час

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше домакин на ексклузивна прожекция на предстоящия си документален филм в Белия дом, като я нарече „исторически момент“

<p>Смразяваща развръзка с млада учителка, само на метри от спасението</p>

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

Свят Преди 1 час

28-годишната Ребека излязла в ледената нощ без палто и телефон. Откриха я в гориста местност само на 300 метра от бара, в който била за последно. Вижте смъртоносната равносметка от бурята „Ферн“, която вече взе 13 жертви в САЩ и парализира 34 щата

Тенденцията "фибърмаксинг" завладя TikTok

Тенденцията "фибърмаксинг" завладя TikTok

Любопитно Преди 1 час

Доказано е, че фибрите предизвикват „естествено срещащ се в нашите тела GLP-1“, добави тя, позовавайки се на потискащия апетита хормон в лекарствата за отслабване

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Свят Преди 1 час

Броят на убитите и ранените при тези удари се уточнява

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Моделът допълни дръзката визия с черна маскарадна маска, сребърни бижута и лъскав черен маникюр, поддържайки цялостната палитра тъмна и чувствена

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Свят Преди 2 часа

Социалните платформи ще имат срок до 31-ви декември да деактивират съществуващите акаунти

Снимката е илюстративна

Чудотворно изцеление – 5 истории, необясними за науката

Любопитно Преди 2 часа

Лекари и учени щателно изследват всяка история, която не се поддава на логическо обяснение, и пишат научни статии за нея

<p>Край на подчинението? Новият лидер на Венецуела се опълчи на Тръмп</p>

Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ

Свят Преди 2 часа

Делси Родригес обяви, че й е „писнало“ от заповедите на Вашингтон. Докато САЩ държат Мадуро в затвор в Ню Йорк, Каракас отказва да бъде петролна колония. Ще издържи ли сделката между Тръмп и наследницата на социалистическия режим? Вижте подробности.

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

България Преди 2 часа

Задържани са трима мъже

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Свят Преди 2 часа

По информация от болницата във Видин пострадалият е със съмнение за мозъчно сътресение

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 3 часа

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 3 часа

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

Свят Преди 3 часа

Grok предизвика международно възмущение, като позволи на потребителите дигитално да събличат жени и деца и да ги поставят в провокативни пози

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Мелания Тръмп отбеляза „исторически момент“ с премиера на филма си в Белия дом

Edna.bg

Първата БГ звезда на Евровизия - Мариана Попова не одобри селекцията

Edna.bg

Носителят на Оскар Ейдриън Броуди с любопитно завръщане на Супербоул

Gong.bg

ЦСКА 1948 с първи успех в контролите

Gong.bg

Осъдиха 16-годишен, убил малко коте пред очите на други деца

Nova.bg

В рамките на едно денонощие: Две жестоки убийства във Варна

Nova.bg