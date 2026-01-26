Израел намери последния заложник в Газа

И зраелските военни обявиха в понеделник, че са открили останките на последния починал заложник в Газа, като за първи път от 2014 г. насам, че в анклава няма израелски заложници, предава Си Ен Ен.

Израел търси последния си заложник в Газа

Ран Гвили, израелски полицай, отвлечен в Газа и убит на 7 октомври 2023 г., беше последният заложниците, чиито останки се издирваха.

"Това е изключително постижение за Израел. Обещахме да върнем всички. Върнахме ги до последния заложник", каза Нетаняху, малко след като израелската армия съобщи, че е идентифицирала останките на Гвили.

Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа

Израел обвърза пълното отваряне на контролно-пропускателния пункт Рафах и преминаването към втората фаза на мирния план за Газа с връщането на всички живи и починали заложници, взети от "Хамас".

Говорителят на "Хамас" Хазем Касем заяви, че връщането на последния израелски заложник, останал в Ивицата Газа, доказва ангажимента на палестинското ислямистко движение към примирието, постигнато с посредничеството на САЩ.

"Откриването на тялото на последния израелски затворник в Газа потвърждава ангажимента на "Хамас" към всички изисквания на споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, включително процеса по размяна на затворници и окончателното му приключване, както е предвидено в договора", заяви Касем в официално съобщение.