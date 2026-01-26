България

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Удареният мъж е оцелял и е откаран в болница

26 януари 2026, 23:25
Влак блъсна човек недалеч от Пловдив
Източник: БТА

П ътнически влак от Свиленград за Пловдив ударил човек тази вечер в 19:44 ч. при опит за нерегламентирано пресичане на прелез с редовно задействана сигнализация и спуснати бариери. Това съобщиха пред БТА от "БДЖ – Пътнически превози". Инцидентът е станал на железопътен прелез в село Крумово. 

Удареният мъж е оцелял и е откаран в болница. Влакът е освободен от следствените служби в 20:55 часа. Поради временното прекъсване на движението е засегнат още един пътнически влак – Пловдив – Асеновград, който е закъснял с 40 минути.

Пред БТА кметът на Крумово Стоян Минчев каза, че пострадалият мъж е бил облечен с черни дрехи. По думите му, машинистът го видял, че стои на линията, подал му звуков сигнал, но той не се отместил. Влакът не успял да спре и блъснал мъжът, който след удара бил адекватен и говорел. 

"Тестът за алкохол на машиниста беше отрицателен, но на мъжа отчете 1,41 промила", каза Минчев. Той допълни, че пострадалият е на 47 години, не е от Пловдивска област и предположи, че работи в някое от предприятията, разположени в близост до прелеза. 

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Пътнически влак Село Крумово
