Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

Р азкриха грабеж на златарско ателие в София, при който са откраднати близо 1,8 килограма златни бижута на стойност около 340 000 лева. Престъплението е извършено на 15 май миналата година от трима маскирани мъже. Задържаните са на 21, 25 и 34 години. Двама от тях са осъждани, предава NOVA.

По данни на СДВР извършителите действали организирано, използвали краден автомобил, с който пристигнали на мястото. След грабежа го запалили, за да прикрият следите си. Двама от тях разбили витрините и отнели златните накити, докато третият осигурявал отстъплението.

„Използвани са всички оперативни способи, включително специални разузнавателни средства, за да бъдат събрани достатъчно доказателства“, заяви главен комисар Любомир Николов от СДВР. Разследването показва, че мотив за грабежа са големи парични дългове на обвиняемите, които трябвало да се изплатят в кратки срокове.

Те са задържани за срок до 72 часа, а прокуратурата е внесла искания за постоянен арест. За престъплението се предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и конфискация на част от имуществото.