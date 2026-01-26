България

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

Наложено му е наказание пробация за срок от една година

26 януари 2026, 17:08
Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца
Източник: iStock

М ладеж  на 16 години беше осъден по обвинение на Районна прокуратура - Габрово за проявена жестокост към коте на публично място и в присъствието на други две деца. Досъдебното производство бе образувано след получени множество сигнали в прокуратурата,  за публикуван в социалната мрежа Фейсбук видеоклип.

Непълнолетният е признат за виновен в това, че с пряк умисъл, на 25.08.2025 г. около 20.00 ч в Севлиево, проявил жестокост към гръбначно животно – коте на тримесечна възраст, като го ударил със сила в пътната настилка и по този начин противозаконно причинил смъртта му. Деянието е било извършено на публично място и в присъствието на други две деца. Въпреки непълнолетието си той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Осъдиха мъж на затвор за убийството на малко коте

Наложено му е наказание пробация за срок от една година, с пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител и 100 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година. Направените по делото разноски в общ размер на 964, 85 Евро, също следва да бъдат заплатени от семейството на осъдения.

Осъдиха студент, убил 7-месечно коте

Делото е приключило след одобрено от съда споразумение.

Източник: Prb.bg    
Жестокост към животни Непълнолетен Присъда
Последвайте ни
Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 18 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 18 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 20 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел намери последния заложник в Газа

Израел намери последния заложник в Газа

Свят Преди 44 минути

Ран Гвили, израелски полицай, е бил отвлечен в Газа и убит на 7 октомври 2023 г.

Блокираха границите на Македония, Скопие ги подкрепи

Блокираха границите на Македония, Скопие ги подкрепи

Свят Преди 1 час

Акцията е координирана със Сърбия

Тенденцията "фибърмаксинг" завладя TikTok

Тенденцията "фибърмаксинг" завладя TikTok

Любопитно Преди 1 час

Доказано е, че фибрите предизвикват „естествено срещащ се в нашите тела GLP-1“, добави тя, позовавайки се на потискащия апетита хормон в лекарствата за отслабване

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Свят Преди 1 час

Броят на убитите и ранените при тези удари се уточнява

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Моделът допълни дръзката визия с черна маскарадна маска, сребърни бижута и лъскав черен маникюр, поддържайки цялостната палитра тъмна и чувствена

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Свят Преди 2 часа

Социалните платформи ще имат срок до 31-ви декември да деактивират съществуващите акаунти

Снимката е илюстративна

Чудотворно изцеление – 5 истории, необясними за науката

Любопитно Преди 2 часа

Лекари и учени щателно изследват всяка история, която не се поддава на логическо обяснение, и пишат научни статии за нея

<p>Край на подчинението? Новият лидер на Венецуела се опълчи на Тръмп</p>

Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ

Свят Преди 2 часа

Делси Родригес обяви, че й е „писнало“ от заповедите на Вашингтон. Докато САЩ държат Мадуро в затвор в Ню Йорк, Каракас отказва да бъде петролна колония. Ще издържи ли сделката между Тръмп и наследницата на социалистическия режим? Вижте подробности.

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

България Преди 2 часа

Задържани са трима мъже

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Свят Преди 3 часа

По информация от болницата във Видин пострадалият е със съмнение за мозъчно сътресение

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 3 часа

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 3 часа

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

Свят Преди 3 часа

Grok предизвика международно възмущение, като позволи на потребителите дигитално да събличат жени и деца и да ги поставят в провокативни пози

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Свят Преди 3 часа

Тестове са показали наличие на над 1,2 промила алкохол в кръвта на водача

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Свят Преди 3 часа

Смъртта на американските граждани Рене Гуд и Алекс Прети, застреляни от федералнислужители на Имиграционната и митническа полиция (ICE), е повратна точка.

<p>Търси се премиер: Йотова започва консултациите, първа е Рая Назарян</p>

Йотова отваря „домовата книга“: Първа среща с Рая Назарян за служебен премиер

България Преди 3 часа

Разговорът е свързан с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Мелания Тръмп отбеляза „исторически момент“ с премиера на филма си в Белия дом

Edna.bg

Първата БГ звезда на Евровизия - Мариана Попова не одобри селекцията

Edna.bg

Носителят на Оскар Ейдриън Броуди с любопитно завръщане на Супербоул

Gong.bg

ЦСКА 1948 с първи успех в контролите

Gong.bg

Осъдиха 16-годишен, убил малко коте пред очите на други деца

Nova.bg

В рамките на едно денонощие: Две жестоки убийства във Варна

Nova.bg