Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

М ладеж на 16 години беше осъден по обвинение на Районна прокуратура - Габрово за проявена жестокост към коте на публично място и в присъствието на други две деца. Досъдебното производство бе образувано след получени множество сигнали в прокуратурата, за публикуван в социалната мрежа Фейсбук видеоклип.

Непълнолетният е признат за виновен в това, че с пряк умисъл, на 25.08.2025 г. около 20.00 ч в Севлиево, проявил жестокост към гръбначно животно – коте на тримесечна възраст, като го ударил със сила в пътната настилка и по този начин противозаконно причинил смъртта му. Деянието е било извършено на публично място и в присъствието на други две деца. Въпреки непълнолетието си той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Наложено му е наказание пробация за срок от една година, с пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител и 100 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година. Направените по делото разноски в общ размер на 964, 85 Евро, също следва да бъдат заплатени от семейството на осъдения.

Делото е приключило след одобрено от съда споразумение.