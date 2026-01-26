"Отчаяно търсене": Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър

С емейството на Мик Джагър е в центъра на "отчаяно търсене" на дългогодишният партньор на внучка му Асизи Джаксън, който е изчезнал в Корнуол, съобщава Daily Mail.

Александър Кий, 37-годишен готвач, който има две деца с 33-годишната Асизи, е бил видян за последно в Боскасъл миналия петък следобед.

В събота вечерта е съобщено за изчезнал в полицията на Девън и Корнуол, което е довело до спешен обществен апел.

Последните кадри от охранителните камери показват как Александър напуска хотел „Паяжина“ в Боскасъл около 14:30 часа в петък.

Кръчмата публикува кадри от охранителните камери, призовавайки всеки, който има информация, да се свърже с него, като казва, че „семейството му е много притеснено“.

Тази сутрин майката на Асизи, 54-годишната дизайнерка на бижута Джейд Джагър, сподели в социалните мрежи апела на полицията със своите последователи, публикувайки снимки на Александър.

Полицията го описва като човек със средно телосложение, с отличителна ярко руса коса и обикновено е виждан с ярко оцветени дрехи.

На полицейските снимки, споделени от Джейд - дъщеря на фронтмена на Ролинг Стоунс и първата му съпруга Бианка Джагър - Александър може да се види облечен в поразително оранжево яке с шарки.

Полицията заяви, че е все по-загрижена за благополучието на Александър, тъй като издирванията и разследванията в района на Боскасъл продължават.

Живописното крайбрежно селце, известно с драматичното си пристанище и разходките по скалите, привлича посетители целогодишно, но може да бъде коварно, особено през зимните месеци.

Служителите призовават всеки, който може да е видял Александър или знае къде се намира, да се свърже незабавно с тях на 999, цитирайки дневник номер 847 от 24.01.2026 г.

Асизи е най-голямото внуче на рок легендата Мик, на 82 години, и дъщеря на Джейд и бившия ѝ партньор, художника Пиърс Джаксън.

Асизи и Александър живеят в Корнуол, където отглеждат двете си малки дъщери, 11-годишната Езра и шестгодишната Роми.

Александър е съсобственик на The Rocket Store, популярен ресторант за морски дарове в Боскасъл, заедно с главния готвач Фреди Уудръф.

Ресторантът е известен с използването на пресни съставки, включително риба, уловена ежедневно от бащата на Александър, и месо от семейната им ферма.

Интериорът му е украсен с картина на звездно съзвездие, нарисувана от бащата на Асизи, Пиърс.

Джейд беше бременна с полубрата на Асизи, Рей Еманюел Филари, по същото време, когато Асизи очакваше първото си дете.

Джейд роди Рей само седмици след като внучката ѝ Езра се роди през май 2014 г., което направи Джейд едновременно майка и баба на бебета, родени в рамките на седмици едно от друго.