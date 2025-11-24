Благомир Коцев отпътува за Варна

К онвоят с кмета на Варна Благомир Коцев тръгна от Централния софийски затвор и пътува за затвора във Варна, предаде агенция БГНЕС.

Коцев се връща още днес в морската столица, където бе прехвърлено делото срещу него.

Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември по мярката му за неотклонение.

Съдия-докладчик е Светла Даскалова.

В неделя свиканото заседание на Общинската избирателна комисия-Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия. Междувременно

няколкостин души се събраха на протест пред Двореца на културата и спорта.

В четвъртък от 13.30 часа Окръжният съд на Варна ще проведе открито съдебно заседание, на което ще бъдат разглеждани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

На 2 юли Софийският градски съд издаде разрешение за претърсвания в дома и кабинета на кмета на Варна Благомир Коцев. Вечерта на 8 юли Комисията за противодействие на корупцията (КПК) предприе акция, при която Коцев и други трима души, включително общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бяха задържани за 72 часа. Впоследствие прокуратурата повдигна обвинения срещу тях за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари.

Скоро след това, Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за Благомир Коцев, оставяйки го за постоянно в ареста. Тогава заместник-кметът Диан Иванов даде показания, които по-късно оттегли, заявявайки, че са били неверни и дадени под натиск. Въпреки това, Софийският градски съд не прие вторите показания на Иванов за достоверни. По повод тези събития, група евродепутати от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи поискаха мисия за установяване на фактите в България.

Мярката за неотклонение на Коцев беше обжалвана пред Софийския апелативен съд, който разгледа казуса с докладчик съдия Атанаска Китипова. В хода на производството, Софийският апелативен съд замени мярката „задържане под стража“ на общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов с „домашен арест“. След тези развития делото срещу кмета Благомир Коцев беше прехвърлено във Варна.

Междувременно Общинската избирателна комисия-Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия.