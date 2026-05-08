Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

П олицията в момента издирва нападателите, това са рускоговорящи граждани. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев по-рано днес относно стрелбата в центъра на Варна, съобщи "Фокус".

В 10:20 часа е получен сигнал за простреляна в ръката жена на 73 години. Нападението е станало до т.нар. паркинг "Дупката", на бул. "Княз Борис I".

Веднага на място са пристигнали полицейски екипи.

Кметът на Варна Благомир Коцев коментира, че пострадалата жена има леки наранявания, настанена е в болница без опасност за живота.

"Слава богу, жената е в добро здравословно състояние, без опасност за живота е и е в болница в момента", каза Коцев.