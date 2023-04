Благодатният огън ще бъде донесен у нас от митрополит Киприан

Б лагодатният огън от Йерусалим ще бъде донесен у нас на Велика събота, 15 април, от българска църковна делегация, водена от Старозагорския митрополит Киприан. Това каза за БТА Емил Велинов - началник на отдела "Протокол" в Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия.

Българската църковна делегация ще присъства на богослужението в храма "Възкресение Христово" в Йерусалим, където над гроба на Иисус Христос всяка година от небето се спуска Благодатният огън, наричан още Свещен или Небесен. На Велика събота вярващи от цял свят пристигат в Йерусалим, за да станат свидетели на чудото.

Благодатен или Свещен е огънят, който се запалва свръхестествено всяка година на Възкресение Христово в храма "Възкресение Христово", построен точно върху Божи гроб в Йерусалим. Православните християни твърдят, че това запалване става по свръхестествен начин. Този огън в първите минути след запалването има уникалното свойство да не излъчва топлина и да не изгаря.

Just amazing ❤️! Holy Fire ceremony at the Church of Holy Sepulchre in Jerusalem. pic.twitter.com/QY1LebiJ7i

Емил Велинов също ще е в българската църковна делегация до Израел, в която ще са и петима свещеници. "Купили сме четири фенера, с които ще бъде пренесен Благодатният огън в България. Заминаваме на 15 април, в 4:30 ч., сутринта за Тел Авив, като ще пътуваме с правителствения самолет. Целта е да кацнем в 7:30 ч. и бързо да се придвижим, защото 80 километра е разстоянието от Тел Авив до Йерусалим. Там ще чакаме да "слезе" Благодатният огън и когато това стане, ще тръгнем бързо обратно, защото с много и големи самолети пристигат църковните делегации от Русия, Гърция, Сърбия, Румъния. Искаме бързо да излезем после от Йерусалим, защото Благодатният огън "слиза" на Божи гроб след 14:00 ч. и когато това стане, ще отидем на мястото, където ще са паркирани автомобилите, с които ще пътуваме обратно до Тел Авив. За цялата организация ще ни съдействат от българското посолство в Израел. Около един час ще е пътуването ни до летището в Тел Авив, ще преминем на него през проверка и планираме да излетим най-късно в 17:30 - 18:00 ч., за да можем да кацнем на летището в София около 20:00 ч.", обясни Велинов.

Той допълни, че на правителствения терминал на летището в София, по традиция на Велика събота, ще чакат духовници от епархиите в страната, за да вземат частица от Благодатния огън и да го занесат на вечерното богослужение в храмовете за Великден.

Емил Велинов уточни, че от летището Благодатният огън ще бъде пренесен в параклиса на Синодалната палата в София. Към 23:40 ч. фенерът с Благодатния огън ще бъде изнесен от параклиса в Синодалната палата и с литийно шествие ще бъде пренесен в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", където се очаква богослужението да се води от Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.

Според традицията на православието Свещеният или Благодатният огън е чудо, което се случва всяка година в деня преди Великден. Синя светлина се появява в гробницата на Иисус Христос обикновено от мраморната плоча, покриваща мястото, върху което се смята, че е било положено тялото на Спасителя за погребение.

