Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи

К ризисният щаб за безводието в Плевен се събира на заседание в петък. То е свикано от областния управител, в него ще се включат и организаторите на протестите през лятото.
Проблемите с водата в града предизвикаха поредица от протести с искане за бързи действия за решаване на кризата.
Отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода, предава NOVA. Областният управител обясни, че към момента има нормално водоподаване и валежите са спомогнали за това, но водният режим остава.