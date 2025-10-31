Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи

Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира

Законна ли е школата на министъра на културата?

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

К ризисният щаб за безводието в Плевен се събира на заседание в петък. То е свикано от областния управител, в него ще се включат и организаторите на протестите през лятото.

Проблемите с водата в града предизвикаха поредица от протести с искане за бързи действия за решаване на кризата.

Отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода, предава NOVA. Областният управител обясни, че към момента има нормално водоподаване и валежите са спомогнали за това, но водният режим остава.