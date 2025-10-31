България

Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи

Областният управител обясни, че към момента има нормално водоподаване и валежите са спомогнали за това, но водният режим остава

31 октомври 2025, 08:09
К ризисният щаб за безводието в Плевен се събира на заседание в петък. То е свикано от областния управител, в него ще се включат и организаторите на протестите през лятото.

Проблемите с водата в града предизвикаха поредица от протести с искане за бързи действия за решаване на кризата.

Отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода, предава NOVA. Областният управител обясни, че към момента има нормално водоподаване и валежите са спомогнали за това, но водният режим остава.

Източник: NOVA    
