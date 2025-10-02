Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

П арламентът прие на две четения в едно заседание промени в Закона за държавния бюджет за тази година заради водната криза в община Плевен.

"За" гласуваха 180 депутати, нямаше "против", 10 от МЕЧ се въздържаха.

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет като част от спешните мерки за справяне с водната криза и обявеното бедствено положение в региона. Промените са компенсирани, като се добавят седем нови проекта на обща стойност 10.3 млн. лв и отпадат два на същата стойност за 2025 г. Измененията влизат в сила след обнародването им в "Държавен вестник".

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Извършват се и технически изменения и в стойностите на проектите на шест общини – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те са компенсирани и са в рамките на определените лимити. Промените се налагат в резултат на възникнали технически проблеми при обработката на документацията за над 3000 проекта в хода на изготвянето и изпълнението на бюджета за 2025 г., се отбелязва в мотивите.

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Председателят на бюджетната комисия, Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, потвърди, че не става въпрос за отпускане на 10 млн.лв. допълнително, а едни проекти падат, за да отидат парите за други.

Плевен се отказва от част от проекти, за да има повече пари за ВиК такива.