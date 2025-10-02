България

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет

2 октомври 2025, 13:20
Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен
Източник: БТА

П арламентът прие на две четения в едно заседание промени в Закона за държавния бюджет за тази година заради водната криза в община Плевен.

"За" гласуваха 180 депутати, нямаше "против", 10 от МЕЧ се въздържаха. 

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет като част от спешните мерки за справяне с водната криза и обявеното бедствено положение в региона. Промените са компенсирани, като се добавят седем нови проекта на обща стойност 10.3 млн. лв и отпадат два на същата стойност за 2025 г. Измененията влизат в сила след обнародването им в "Държавен вестник".

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Извършват се и технически изменения и в стойностите на проектите на шест общини – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те са компенсирани и са в рамките на определените лимити. Промените се налагат в резултат на възникнали технически проблеми при обработката на документацията за над 3000 проекта в хода на изготвянето и изпълнението на бюджета за 2025 г., се отбелязва в мотивите.

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Председателят на бюджетната комисия, Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, потвърди, че не става въпрос за отпускане на 10 млн.лв. допълнително, а едни проекти падат, за да отидат парите за други.

Плевен се отказва от част от проекти, за да има повече пари за ВиК такива.

Източник: Нелли Желева, БТА    
НС бюджет Плевен водна криза
Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 8 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 5 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 5 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 8 часа

