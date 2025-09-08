България

Бедствено положение, огромен пожар в Сакар

Огънят се разгоря между селата Лисово, Младиново и Костур

8 септември 2025, 16:57
О бявено е частично бедствено положение заради пожара в Сакар планина, между селата Младиново, Лисово и Костур, в област Хасково, на около 20-25 км от Свиленград.

Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища, но и горски масиви, предаде БГНЕС.

Голям пожар край Варна, горят поляна и борова гора

Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила на РДПБЗН -Хасково, един булдозер и доброволното формирование от община Свиленград. За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер.

Няма опасност за населените места, уточняват от Областната администрация.

Източник: БГНЕС    
