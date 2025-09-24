Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му

Есента е тук – облаци и дъжд в петък

"Всичко е наред. Той е на сигурно място. Обществото трябва да е спокойно. Полагат се грижи за здравето му". Това заяви пред БНР бащата на 28-годишния Любомир Киров, който беше мобилизиран в Украйна.

Снощи обаче той беше освободен.

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

За случая на Киров стана ясно преди няколко дни, след като бащата на момчето сигнализира за това и поиска съдействие от институциите.

Любомир Киров е с тежка травма на ръката, получена при трудова злополука и има издадено ТЕЛК решение за това.

Реакциите у нас не закъсняха.

Президентът Румен Радев призова Министерството на външните работи за спешни действия за решаване на казуса.

От там посочиха, че младежът има двойно гражданство – българско и украинско и по законодателството на Украйна подлежи на мобилизация и полагат всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък заяви готовност да съдейства за решаването на случая.