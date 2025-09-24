Уникална находка: Откриха торса на Херакъл в Хераклея Синтика

Т орсът на Херакъл е открит, съобщи екипът на проф. д-р Людмил Вагалински, който води разкопките в Хераклея Синтика.

Все още има надежда и за останалите части от тялото, но най-важно е да бъде намерена главата на статуята, добавят археолозите, които оповестиха новата находка в страницата на Археология България.

Преди ден на форума на античния град беше открит друг франгмент от статуята на Херакъл. Най-вероятно горната част от бедрата, но предстои още работа по почистването и изваждането на находката.

Археолозите се надяват скоро да споделят нови разкрития след внимателно проучване и под по-късна стена на мястото на разкопките. Стената трябва да бъде внимателно вдигната.