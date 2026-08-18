Петролът отново скочи: Двойна блокада в Близкия изток плаши пазарите

Ц ените на петрола се повишиха във вторник, тъй като споразумението за край на войната в Близкия изток изглежда все по-далеч, след като Иран заяви, че ще премине към по-офанзивна позиция, а САЩ изключиха възможността за удължаване на споразумението за примирие, което засили притесненията относно енергийните доставки, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Иран ще премине към „напълно офанзивна“ военна позиция, тъй като усилията за преговори за траен край на войната със САЩ са блокирали, заяви високопоставен ирански представител пред агенцията в понеделник, докато Вашингтон изключи удължаването на временното споразумение за прекратяване на огъня.

Видимият напредък към мирни преговори и възобновяване на движението на петролни танкери през стратегическия Ормузки проток е спрял, заплашвайки да удължи конфликта, който САЩ и Израел започнаха с атаки срещу Иран на 28 февруари.

Фючърсите върху суровия петрол сорт Брент се повишиха с 27 цента, или 0,3%, до 91,14 долара към 00:03 ч. GMT, след като в понеделник достигнаха най-високото си ниво от 30 юли насам.

Фючърсите върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се покачиха с 42 цента до 85,04 долара за барел, след като по-рано през сесията отбелязаха ръст от над 1% до 85,37 долара – най-високата им стойност от 31 юли.

„Петролът скочи в началото на седмицата, тъй като отношенията между САЩ и Иран изглеждат все по-нестабилни. Споразумение за възобновяване на преминаването през Ормузкия проток все още не се вижда на хоризонта, а броят на преминаващите кораби остава незначителен“, заяви главният пазарен анализатор в KCM Тим Уотърър.

След атаките срещу танкери само пет търговски кораба са преминали през Ормузкия проток в събота, а за неделя не са регистрирани никакви, показват данни за проследяване на кораби от Kpler, спрямо 31 през предходния уикенд.

Йеменските хути са атакували в Червено море с ракети това, което описаха като саудитски военен кораб и четири ескортиращи плавателни съда, според военния говорител на групата Яхя Сари в Telegram.

„Двойната блокада на Ормузкия проток и протока Баб ел-Мандеб остава изключително съществена. Това не са второстепенни опасения. Те са в центъра на настоящата тема за рисковете пред доставките“, допълни Уотърър от KCM.

Отделно Иран преговаря за споразумение за управление на протока с Оман и твърди, че са близо до сделка. Тръмп обаче отговори на тези преговори със заплаха да бомбардира държавата от Персийския залив, която е дългогодишен партньор на САЩ в областта на сигурността.

Все пак, като лъч надежда за дипломацията, медийни публикации съобщиха, че Тръмп е открил неофициални канали за комуникация с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Предварително проучване на Ройтерс от понеделник показва, че се очаква запасите от суров петрол и петролни продукти в САЩ да са спаднали през изминалата седмица.