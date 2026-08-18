„Не помня колко бяха“: „Черната вдовица“, отровила над 10 свои мъже, е осъдена на смърт

С ерийна убийца, наричана „Черната вдовица на Иран“, бе осъдена на смърт след поредица от бракове, завършили със смъртта на най-малко 10 нейни съпрузи в продължение на две десетилетия. 56-годишната Колтум Акбари е направила самопризнания за голяма част от извършените престъпления пред съдебните власти в провинция Мазандаран, пише New York Times.

Точният брой на жертвите ѝ все още се уточнява, но според официалните данни те са повече от дузина, като се смята, че само един от мъжете е успял да оцелее. Повечето от тях са били умъртвявани чрез систематично подклаждане на медицински спирт, силни успокоителни и медикаменти за хронични заболявания. Основният мотив зад престъпленията е бил финансов, като Акбари е присвоявала злато, парични средства и имущество, предоставени като зестра при сключването на брачните договори.

Многогодишната ѝ схема приключва през 2023 година след смъртта на 82-годишния ѝ съпруг Голамреза Бабаей. Преди да почине, той е споделил пред свои близки, че Акбари го е принуждавала да приема съмнителни медикаменти. Последвалата проверка на властите и задържането ѝ разкриват мащаба на престъпленията. В своите първоначални разпити тя заявява, че не помни точния брой на жертвите си, предполагайки че са между 13 и 15 души, и описва как ги е упоявала, преди да пристъпи към умъртвяване.

Десет от семействата на починалите са поискали прилагане на принципа за справедливо наказание „око за око“ според местното законодателство, докато поне едно семейство се е съгласило да приеме финансова компенсация.

Iran serial spouse-slayer “Black Widow”, Kolthoum Akbari, has been sentenced to death after a lethal marriage spree that left at least 10 husbands in the graveyard over two decades.https://t.co/mkjz2alQ43 — Katie Liane (@TheKaterPotater) August 15, 2026

За да осъществява плановете си, Акбари е използвало така наречените „временни бракове“ с по-възрастни мъже, които включват предварително определен срок и зестра. Изборът ѝ на отрова е варирал от стандартни лекарства за диабет до промишлен алкохол, тайно добавян в напитките на жертвите. Жертвите ѝ са били от различни населени места, което е възпрепятствало своевременното откриване на връзка между отделните случаи.

Съдът е произнесъл 10 смъртни присъди и допълнителни години затвор за опита за убийство на оцелелия мъж. На близките на жертвите е предоставен законов срок за обжалване на решението.

Предстоящата държавна екзекуция, която в Иран обикновено се извършва чрез обесване, се случва на фона на засилено внимание от страна на международните правозащитни организации и Обединените нации спрямо прилагането на смъртното наказание в страната.