България

Арест в Кърджали във връзка с ремонт за близо 1,3 млн. лв.

Възложител на поръчката е Община Кърджали

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 18:45
Арест в Кърджали във връзка с ремонт за близо 1,3 млн. лв.
Източник: БТА

Д лъжностно лице във фирма изпълнител на обществена поръчка за основен ремонт на сграда на читалище е задържано от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция (ОД) на МВР в Кърджали, съобщиха от пресцентъра на полицията и поясниха, че задържаното лице е на 48 години.

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Възложител на поръчката е Община Кърджали през 2024 г., а стойността ѝ е 1 262 408,82 лв., като до момента работата по обекта не е приключила. 

В хода на проверката полицаите са установили, че съществуват разминавания в заложените дейности в проекта и в протоколите за извършената работа. 

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При направен оглед е било констатирано, че вследствие на отклонения в топлоизолацията на сградата и в ремонта на покрива са нанесени щети за 45 000 лв.

Работата по случая продължава с оглед на текста от Наказателния кодекс за присвояване на чуждо имущество чрез използване на документи с невярно съдържание. След приключване на проверката материалите по случая ще бъдат внесени в компетентната прокуратура.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Валентина Стоева    
Кърджали обществена поръчка
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