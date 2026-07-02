Арест в Кърджали във връзка с ремонт за близо 1,3 млн. лв.

Д лъжностно лице във фирма изпълнител на обществена поръчка за основен ремонт на сграда на читалище е задържано от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция (ОД) на МВР в Кърджали, съобщиха от пресцентъра на полицията и поясниха, че задържаното лице е на 48 години.

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Възложител на поръчката е Община Кърджали през 2024 г., а стойността ѝ е 1 262 408,82 лв., като до момента работата по обекта не е приключила.

В хода на проверката полицаите са установили, че съществуват разминавания в заложените дейности в проекта и в протоколите за извършената работа.

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При направен оглед е било констатирано, че вследствие на отклонения в топлоизолацията на сградата и в ремонта на покрива са нанесени щети за 45 000 лв.

Работата по случая продължава с оглед на текста от Наказателния кодекс за присвояване на чуждо имущество чрез използване на документи с невярно съдържание. След приключване на проверката материалите по случая ще бъдат внесени в компетентната прокуратура.