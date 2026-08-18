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Пандемията създаде новите „отшелници“: Защо Gen Z отказа личните срещи

Близо 10% от представителите на Поколението Z заявяват, че нямат абсолютно никакъв личен контакт с друг човек в ежедневието си

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 август 2026, 10:41
Пандемията създаде новите „отшелници“: Защо Gen Z отказа личните срещи
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

П андемията от COVID-19 създаде трайна класа от млади хора, които са се затворили у дома, показва шокиращ нов доклад, цитиран от американското издание The New York Post.

Близо 10% от представителите на Поколението Z заявяват, че нямат абсолютно никакъв личен контакт с друг човек в ежедневието си, според анализ на данните от Бюрото за преброяване на населението на САЩ, направен от Financial Times.

Опасната тенденция беше отключена от пандемията от COVID, когато милиони млади хора останаха блокирани у дома във възрастта, в която се изграждат ключови социални умения.

Проучването American Time Use Survey показва, че шокиращ брой от тези млади хора, на възраст между 23 и 29 години, все още не са се възстановили.

През 2019 г., последната година преди пандемията, едва 3% от младите хора не са имали ежедневни социални контакти очи в очи, но до края на 2021 г., когато мерките започнаха да се облекчават, този процент скочи на близо 9%. Пикът беше достигнат през 2023 г. с 10%, преди да отбележи лек спад през 2024 г. и 2025 г.

И докато при най-социално активните млади хора социалният живот се възстанови след пандемията, при най-изолираната една четвърт това така и не се случи.

Преди 2020 г. най-социалната група млади хора прекарваше 87% от деня си с други хора – цифра, която спадна до 78% по време на ограниченията, преди отново да се покачи до 83% към 2025 г. Но при най-самотната група от младежката популация, която преди прекарваше около една трета от деня си с други, този дял срива почти до нула по време на пандемията и остава на това ниво оттогава насам.

Годишното изследване American Time Use Survey открива също, че американците прекарват все повече време пред екраните в сравнение с 2015 г., като ежедневното време пред компютъра и в социалните мрежи е нараснало от 25 минути преди десетилетие до 37 минути през 2025 г.

Тийнейджърите прекарват най-много време в тези занимания – средно по 90 минути на ден пред екраните.

Абсолютно поразителен е и фактът, че над една трета (35%) от работещите заявяват, че през 2025 г. са извършвали част от работата си или цялата си работа от вкъщи, повече от три години след облекчаването на ограниченията.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
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