Близо 40% от руснаците са доволни от доходите си

Б лизо 40% от руснаците смятат, че сегашните им доходи са достатъчни поне за минималното им разбиране за комфортен живот. Това показва проучване на Lime Credit Group, чиито резултати са предоставени на ТАСС.
По-конкретно, 25% от анкетираните определят финансовото си положение като по-скоро достатъчно за комфортен живот, а още 13% са напълно удовлетворени от доходите си.
Колко пари са нужни
Представите за сумата, необходима за комфортен живот, се различават значително.
Най-голямата отделна група - 20% от участниците, смята, че на един човек са достатъчни между около 510 и 710 евро месечно.
Други 18% посочват по-ниска сума - приблизително 305 - 510 евро.
При 16% необходимият месечен доход е между около 915 и 1220 евро, а още толкова смятат, че за комфортен живот са им нужни над 1220 евро.
Какво означава „комфортен живот“
Отговорите показват, че за повечето участници комфортът не се изчерпва с покриването на ежедневните разходи.
Една трета от руснаците нямат пари за храна
Най-често посочваното условие е възможността да се спестява част от дохода всеки месец - това е важно за 23% от анкетираните.
Други 22% свързват комфортния живот с възможността да отделят средства за здраве, образование и лични грижи.
За 15% важна е възможността да пътуват редовно, а 14% включват и по-големи покупки, като домакинска техника или автомобил.
Разходите за хоби, кафенета, кино и театър са част от представата за комфорт при 12% от участниците.
За 14% е достатъчно доходите да покриват основните потребности като храна, облекло, жилищни разходи и транспорт.
За какво харчат извън основните разходи
Сред по-често срещаните разходи извън храна, жилище, интернет и комуникации са платените медицински услуги и лекарствата, посочени от 42% от анкетираните.
Разходи за автомобил имат 30%, а 28% отделят средства за деца, включително за образование и извънкласни занимания.
Вноски по кредити или заеми плащат 24% от участниците. Разходи за застраховки посочват 16%, за наем на жилище - 11%, а 10% изплащат ипотечен кредит.
Проучването е проведено чрез общоруската онлайн платформа на Online Market Intelligence сред 5000 души над 18-годишна възраст. Жените представляват 54% от анкетираните.