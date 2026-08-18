Близо 40% от руснаците са доволни от доходите си

Спестяването на част от месечния доход е най-често посочваното условие, което участниците свързват с комфортен живот.

Б лизо 40% от руснаците смятат, че сегашните им доходи са достатъчни поне за минималното им разбиране за комфортен живот. Това показва проучване на Lime Credit Group, чиито резултати са предоставени на ТАСС.

По-конкретно, 25% от анкетираните определят финансовото си положение като по-скоро достатъчно за комфортен живот, а още 13% са напълно удовлетворени от доходите си.

Колко пари са нужни

Представите за сумата, необходима за комфортен живот, се различават значително.

Най-голямата отделна група - 20% от участниците, смята, че на един човек са достатъчни между около 510 и 710 евро месечно.

Други 18% посочват по-ниска сума - приблизително 305 - 510 евро.

При 16% необходимият месечен доход е между около 915 и 1220 евро, а още толкова смятат, че за комфортен живот са им нужни над 1220 евро.

Какво означава „комфортен живот“

Отговорите показват, че за повечето участници комфортът не се изчерпва с покриването на ежедневните разходи.

Една трета от руснаците нямат пари за храна

Най-често посочваното условие е възможността да се спестява част от дохода всеки месец - това е важно за 23% от анкетираните.

Други 22% свързват комфортния живот с възможността да отделят средства за здраве, образование и лични грижи.

За 15% важна е възможността да пътуват редовно, а 14% включват и по-големи покупки, като домакинска техника или автомобил.

Разходите за хоби, кафенета, кино и театър са част от представата за комфорт при 12% от участниците.

За 14% е достатъчно доходите да покриват основните потребности като храна, облекло, жилищни разходи и транспорт.

За какво харчат извън основните разходи

Сред по-често срещаните разходи извън храна, жилище, интернет и комуникации са платените медицински услуги и лекарствата, посочени от 42% от анкетираните.

Разходи за автомобил имат 30%, а 28% отделят средства за деца, включително за образование и извънкласни занимания.

Вноски по кредити или заеми плащат 24% от участниците. Разходи за застраховки посочват 16%, за наем на жилище - 11%, а 10% изплащат ипотечен кредит.

Проучването е проведено чрез общоруската онлайн платформа на Online Market Intelligence сред 5000 души над 18-годишна възраст. Жените представляват 54% от анкетираните.