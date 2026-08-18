Масова стрелба в гимназия във Филипините: Четирима загинаха, а девет са ранени

Н ай-малко четирима души загинаха, а девет са ранени при стрелба рано днес в гимназия „Атенео де Замбоанга“ в град Замбоанга, в южната част на Филипини, включително предполагаемият стрелец, съобщи местното издание „Манила Таймс“.

Инцидентът е станал малко преди началото на учебните занятия, съобщиха от полицията.

Националното бюро за разследване съобщи, че при стрелбата са загинали двама ученици и двама охранители, а девет души са били ранени. Самоличността на жертвите все още не е разкрита.

Според съобщенията заподозреният е мъж и ученик в последния, четвърти гимназиален курс, чийто баща вероятно е работил в митническата служба на град Замбоанга.

Властите съобщиха, че заподозреният е внесъл пистолет и пушка в училището и е открил огън в класна стая „без видима причина“.

Кметът на Замбоанга Кхаймер Адан Оласо заяви, че предполагаемият стрелец и жертвите са били ученици в частното училище, управлявано от йезуитския орден.

На видеозапис се вижда как ученици бягат от училищна сграда, докато се чува изстрел.

Полицията и разследващите органи продължават да работят на мястото на инцидента, докато властите установяват мотива за стрелбата и проверяват за евентуални пропуски в мерките за сигурност.