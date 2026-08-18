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С бижутата на Бионсе за $50 милиона: Истината за „скромната“ сватба на Роналдо и Джорджина

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес сключиха брак на тиха церемония във всекидневната на дома си в Португалия. Въпреки скромното място, булката зашемети с уникални бижута с над 250 карата диаманти на стойност над 50 милиона долара

18 август 2026, 11:00
С бижутата на Бионсе за $50 милиона: Истината за „скромната“ сватба на Роналдо и Джорджина
Източник: Getty Images

К огато си милиардер, дори „скромната“ сватба се превръща в триумф на лукса. Футболната легенда Кристиано Роналдо и дългогодишната му любима Джорджина Родригес най-накрая казаха съдбовното „Да“ на дискретна церемония, организирана директно във всекидневната на дома им в Португалия, пише Page Six.

Двамата сключиха брак точно на 10-ата годишнина от деня, в който се запознават в бутика на Gucci в Мадрид, където Джорджина тогава работи като продавачка. На самата церемония двойката и петте им деца бяха облечени в елегантни и изчистени тоалети на същата марка.

Но докато облеклото бе сравнително сдържано, бижутата на булката бяха истински шедьовър. Лицето на бранда Chopard носеше скъпоценности с над 250 карата диаманти.

Колието „Градината на Калахари“ и годежен пръстен за милиони

Централното място в сватбената визия бе заето от легендарното колие Garden of Kalahari на Chopard. В него е инкрустиран изключителен 50-каратов безупречен диамант, заобиколен от още 146 карата по-малки камъни.

През 2025 г. поп дивата Бионсе носеше същото колие на Met Gala, но Джорджина отиде още по-далеч. Тя използва другите две висулки от комплекта (едната с 25-каратов диамант с форма на круша, а другата – с 26-каратов диамант във формата на сърце) като обици. Заедно колието и висулките се оценяват на зашеметяващите 50 милиона долара.

Към това бе добавен и гигантският ѝ годежен пръстен с овален диамант от над 30 карата, чиято стойност се изчислява на около 5 милиона долара.

Историята на тези бижута е забележителна – те са изработени от скъпоценния камък Кралицата на Калахари (342-каратов диамант), който в продължение на цяла година е бил прецизно разделян на 23 съвършени диаманта.

Защо избраха хола, а не замък?

За размяната на брачните си халки – изчистени и прости златни халки – двойката избра най-уютното място в дома си.

„Решихме да го направим във всекидневната на нашата къща тук, където закусваме, обядваме, вечеряме и където живеем истинския си живот. След 30 години искам децата да си спомнят: „На тази маса се случи нещо прекрасно – брачните клетви на нашите родители“, споделя 32-годишната Джорджина пред Vogue. 

Джорджина допълва: „Исках нещо интимно, само с партньора ми и нашите деца, у дома. Защото замъци, къщи, острови, коне, коли – всичко това ни е подръка всеки ден. Но нещо толкова лично – това е истинската рядкост за нас“.

Булката все пак обеща, че по-късно ще организират и голямо пищно тържество с приятели, където се очаква да видим още по-грандиозна сватбена рокля.

Източник: Page Six    
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