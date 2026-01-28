Антикорупционната комисия отиде в историята, депутатите я закриха

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд "Кобра" в Костинброд

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

След поредица от откази: Ред е на Петър Чобанов - ще имаме ли най-накрая служебен премиер?

Прокуратурата се зае с разследването на катастрофата при ГКПП "Капитан Андреево"

Д епутатите решиха окончателно Антикорупционната комисия да бъде закрита. Предложението получи одобрението на Правната комисия на второ четене във вторник.

Предвижда се функциите да се разпределят между две институции, а всички архивни дела да отидат в ДАНС. Правомощията за разкриване на корупция ще се поемат от ГДБОП и Националната следствена служба, а превенцията и декларациите за конфликт на интереси за имущество ще се прехвърлят към Сметната палата.

Законопроектът беше внесен от ГЕРБ в началото на януари.

В Правната комисия той беше подкрепен от депутатите от партията, както и от „ДПС – Ново начало“, БСП и ИТН.

Два други законопроекта – на „ДПС - Ново начало“ и на „Продължаваме промяната - Демократична България“, бяха отхвърлени на първо четене.

Данните от КПК да отидат в ДАНС

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

На първо четене: НС реши да закрие КПК