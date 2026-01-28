Антикорупционната комисия отиде в историята, депутатите я закриха

Д епутатите решиха окончателно Антикорупционната комисия да бъде закрита. Предложението получи одобрението на Правната комисия на второ четене във вторник.
Предвижда се функциите да се разпределят между две институции, а всички архивни дела да отидат в ДАНС. Правомощията за разкриване на корупция ще се поемат от ГДБОП и Националната следствена служба, а превенцията и декларациите за конфликт на интереси за имущество ще се прехвърлят към Сметната палата.
Законопроектът беше внесен от ГЕРБ в началото на януари.
В Правната комисия той беше подкрепен от депутатите от партията, както и от „ДПС – Ново начало“, БСП и ИТН.
Два други законопроекта – на „ДПС - Ново начало“ и на „Продължаваме промяната - Демократична България“, бяха отхвърлени на първо четене.
