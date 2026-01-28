България

Антикорупционната комисия отиде в историята, депутатите я закриха

Предвижда се функциите да се разпределят между две институции, а всички архивни дела да отидат в ДАНС

Обновена преди 38 минути / 28 януари 2026, 08:36
Прокуратурата се зае с разследването на катастрофата при ГКПП

След поредица от откази: Ред е на Петър Чобанов - ще имаме ли най-накрая служебен премиер?

Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд

Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Д епутатите решиха окончателно Антикорупционната комисия да бъде закрита. Предложението получи одобрението на Правната комисия на второ четене във вторник.

Предвижда се функциите да се разпределят между две институции, а всички архивни дела да отидат в ДАНС. Правомощията за разкриване на корупция ще се поемат от ГДБОП и Националната следствена служба, а превенцията и декларациите за конфликт на интереси за имущество ще се прехвърлят към Сметната палата.

Законопроектът беше внесен от ГЕРБ в началото на януари.

В Правната комисия той беше подкрепен от депутатите от партията, както и от „ДПС – Ново начало“, БСП и ИТН.

Два други законопроекта – на „ДПС - Ново начало“ и на „Продължаваме промяната - Демократична България“, бяха отхвърлени на първо четене.

Данните от КПК да отидат в ДАНС

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

На първо четене: НС реши да закрие КПК

Източник: NOVA    
кпк нс закриване второ четене
Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

EV рекордите на Xiaomi вече притесняват дори и китайските гиганти

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Преди 2 дни
Последни новини

Ласкателствата на Марк Рюте към Тръмп натоварват НАТО

Свят Преди 2 минути

Генералният секретар на Алианса успя да върне НАТО от ръба на кризата около Гренландия. Но някои в Европа вече се питат - на каква цена?

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

България Преди 5 минути

"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ с 7,5% за февруари, вместо предвидените 4%

България Преди 27 минути

Окончателно решение за цените регулаторът ще вземе в четвъртък

<p>Словакия &quot;не е брюкселски папагал&quot;:&nbsp;Лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп&nbsp;</p>

Свят Преди 51 минути

Фицо, съюзник на Тръмп, е споделил пред лидери на срещата на ЕС, че е загрижен от начина, по който американският президент е говорил с него, съобщиха дипломати

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Свят Преди 1 час

Той е летял от Мумбай към Барамати

Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Персоналът и гостите са били приютени в други хотели

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

България Преди 1 час

54-годишният мъж от село Расник е задържан, след като съпругата му подала отчаян сигнал на тел. 112

Снимката е илюстративна

Скандал с газов пистолет в Крумовград: Мъж заплаши 18-годишен с оръжие в центъра на града, търсят се свидетели

България Преди 1 час

Полицията издирва свидетели на конфликтната ситуация, разиграла се посред бял ден

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

България Преди 1 час

36-годишна жена сигнализира полицията, че е била блъскана в гърдите от своя съпруг по време на разпра в жилище в курортния град. По случая е образувано досъдебно производство.

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Свят Преди 1 час

Пътуването идва в момент, когато има наплив от дипломация между западните страни и Китай, тъй като те се подсигуряват срещу непредсказуемостта на САЩ и ден след като ЕС и Индия подписаха безпрецедентна сделка за свободна търговия

<p>ДАНС въвежда задължителни пешеходни походи за служителите си</p>

България Преди 1 час

Организираните пешеходни походи ще заменят досегашната индивидуална форма на подготовка, при която служителите тренират самостоятелно в работно време

От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж

Любопитно Преди 1 час

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

България Преди 2 часа

Как става дисциплинарното уволнение

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Свят Преди 2 часа

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

<p>Най-честите грешки при правенето на бекъпи на данни</p>

Технологии Преди 2 часа

Поддържането на редовни и актуални резервни копия на информацията ни е задължителна задача за модерния дигитален човек, но мнозина допускат няколко ключови грешки, които може да обезсмислят всичките им усилия и да ги оставят без бекъпи

Всичко от днес

