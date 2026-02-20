България

Първа ключова среща на Андрей Гюров с ЦИК преди изборите на 19 април

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с МС, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали

20 февруари 2026
"Решени сме да проведем един много добър процес на предстоящите избори", заяви служебният премиер Андрей Гюров на срещата му с ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Тема на разговора бе подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г. 

"Не мисля, че в момента има по-важна задача за мен и за служебното правителство от това да проведем едни честни избори", каза Гюров.

Премиерът припомни за срещата си тази сутрин с представители на студентите, участвали в протестите през декември.

"Те откроиха един основен приоритет – връщането на доверието в институциите. За да има доверие в институциите, най-важно е как те ще бъдат излъчени, тоест какъв процес на демократични избори ще проведем", подчерта Гюров.

"Може да разчитате на пълното съдействие", заяви служебният премиер на представителите на ЦИК.

"Трябва да работим в пълен синхрон, така че да можем да произведем свободни и демократични избори, с което да гарантираме на българските избиратели, че ще могат спокойно да упражнят своя глас", каза от своя страна председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Началото на срещата беше открита за медиите, след което разговорът продължи при затворени врата. В срещата участваха също Георги Шарков - служебен министър на електронното управление и Румяна Бъчварова - началник на кабинета на премиера. 

Междувременно Централната избирателна комисия започна подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

ЦИК покани на среща Андрей Гюров в петък

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

ЦИК прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април

ЦИК предлага да бъдат предприети мерки за информираност на незрящи избиратели за близо 300 секционни избирателни комисии за гласуването на хора с увредено зрение. ЦИК прие поредица от решения, свързани с подготовката на предстоящия вот, включително хронограмата с основните срокове, утвърждаването на образците на изборните книжа и други.

Партиите и коалициите ще подават заявления за участие във вота от 24 февруари до 4 март. 

Източник: БТА, БГНЕС    
