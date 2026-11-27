Л атвия и Естония издадоха предупреждения за въздушна заплаха заради съобщения за атаки с дронове срещу руската Ленинградска област, близо до Санкт Петербург, съобщи литовската обществена телевизия LRT.

Латвийските въоръжени сили съобщиха, че дрон е навлязъл за кратко във въздушното пространство на страната, която се намира на източния фланг на НАТО. Инцидентът е наложил мобилизирането на изтребители на Алианса.

Според съобщение на армията през нощта дрон „е прелетял за кратко над латвийска територия“ в близост до границата с Русия, предаде АФП.

🇱🇻🇪🇪 NATO fighter jets were scrambled in Latvia and Estonia overnight amid a drone threat. Latvian forces also launched an interceptor drone after an unidentified UAV briefly entered the country’s airspace. https://t.co/iBTvoTKtmw — Militarnyi (@militarnyi) November 27, 2026

„Бяха мобилизирани изтребители от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство на балтийските държави и беше задействан дрон прехващач на националните въоръжени сили“, се посочва в изявлението на латвийските въоръжени сили.

Латвийската армия не уточни произхода и вида на засечения безпилотен летателен апарат. Не се съобщава за пострадали във връзка с инцидента във въздушното пространство на страната.

Мерки в Естония и предишни инциденти в региона

В Естония властите издадоха предупреждение за потенциална въздушна заплаха в шест южни области, като призоваха жителите да потърсят укритие, ако забележат дрон. Предупрежденията бяха отправени, след като губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила десетки дронове над региона.

От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. няколко държави в близост до зоната на конфликта съобщиха за навлизане или падане на дронове и ракети на тяхна територия. По-рано тази година два дрона бяха свалени над Латвия от изтребители на НАТО, които охраняват въздушното пространство на балтийските държави.