Части от Западна България остават без ток днес

П ланирани прекъсвания на електрозахранването са предвидени днес на различни места в Западна България заради дейности по електроразпределителната мрежа.

По информация на електроразпределителното дружество ограниченията ще засегнат отделни райони в населените места в десетте области, които компанията обслужва.

Прекъсванията са планирани в часовия диапазон от 08:00 до 16:00 часа.

Информация за конкретните адреси и графика на планираните дейности е публикувана на официалния сайт на електроразпределителното дружество.