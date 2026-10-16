Тръмп: Говорим с Москва и Пекин за ядрено разоръжаване

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води преговори с Москва и Пекин за ядрено разоръжаване на държавите с най-големи запаси от ядрени оръжия, съобщава агенция "Ройтерс".

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

В интервю за телевизия "Нюзмакс" Тръмп определи ситуацията като "срамна" и подчерта, че би искал да се стигне до разоръжаване. "Ние всъщност разговаряме с Русия за това, говорим и с Китай", посочи той.

Според "Нюзмакс" Тръмп е обсъдил темата и лично с китайския президент Си Цзинпин.

Републиканецът очаква още, че Китай ще "догони" САЩ по ядрен потенциал в рамките на следващите пет години.

Кой с какъв арсенал разполага

По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) Русия притежава най-големия запас от ядрени бойни глави, следвана от САЩ и Китай. Вашингтон обаче изпреварва Москва по броя на бойните глави, които са на въоръжение.

Без Нов СТАРТ

Изявлението на Тръмп идва няколко месеца след изтичането на срока на договора за съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия Нов СТАРТ, който изтече тази година.

Споразумението беше подписано през 2010 г. и предвиждаше еднократно петгодишно удължаване. То бе договорено от тогавашния американски президент Джо Байдън и руския му колега Владимир Путин.

Както отбелязва Ройтерс, евентуално ново продължаване на договора би изисквало решение на изпълнителната власт на двете страни за доброволно спазване на заложените в него ограничения.