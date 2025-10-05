1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

Е дин зрител загина, а осем души бяха ранени днес при инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ край Варна. Автомобилът с номер 14, шофиран от Нейко Нейков, се врязва в публиката, след като на завой пилотът губи контрол над колата и минава през мантинелата. Загиналият е на 60 години, а жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Няколко души са със закрити фрактури.

По-късно организаторите на състезанието поясниха, че хората са стояли на място, забранено за зрители. Според спортния директор на надпреварата Слави Славов в 10:20 часа е проведен първият манш, който е за загряване. По това време на мястото, където в 11:07 часа се случва инцидентът, не е имало нито един човек. Освен това в зоната е имало табела, че е забранена за публика, както и обезопасителна лента.

Окръжната прокуратура във Варна образува по случая досъдебно производство. Разследването се води за престъпление по чл. 123 от Наказателния кодекс, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност и се регулират със специфична нормативна уредба.

Полевият тест на пилота на спортния автомобил, предизвикал инцидента, е положителен за амфетамини, съобщи главен комисар Петко Камбуров, началник на сектор „Пътна полиция“ към дирекцията на МВР във Варна. Пробата му за алкохол е отрицателна. Пилотът е дал кръв и се очакват резултатите от изследванията. Мъжът е задържан за 24 часа.