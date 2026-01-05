Свят

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

5 януари 2026, 08:42
Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта
Източник: AP/БТА

У краинските власти съобщиха за двама убити в Киев и района при руска атака през нощта, след като по-рано издадоха предупреждение за ракетна заплаха в цялата страна, предаде Франс прес.

Един човек е загинал в столицата, където е било поразено медицинско заведение.

В град Фастив, Киевска област, е бил убит 74-годишен мъж.

По-рано Русия съобщи, че е свалила снощи над 40 украински дрона.

41 безпилотни летателни апарата са били унищожени от 20 до 23 ч. московско време (между 21 ч. и полунощ българско време), обяви Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС. То уточни, че над граничещата с Украйна Курска област са били свалени 14 дрона, а над Московска - седем, два от които са летели към руската столица.

Впоследствие кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за още един унищожен безпилотен летателен апарат, който е летял към града.

С това общият брой на украинските дронове, свалени вчера вечерта от руската противовъздушна отбрана, е достигнал 42.

Русия и Украйна се атакуват с безпилотни летателни апарати всяка нощ.

Вчера Собянин съобщи за над 25 свалени дрона, които са се били насочили към Москва.

От началото на тази година Украйна атакува с дронове руската столица всеки ден според данни на Министерството на отбраната на Руската федераци, отбелязва Ройтерс. Агенцията определя това развитие като ескалация в сравнение с досега "по-спорадичните нападения срещу" Москва.

Източник: БТА, Николай Станоев    
русия украйна киев москва атака жертви
