50: Броят на постиженията на българи в рекордите на Гинес

О бщо 50 постижения на българи са влезли в Книгата на рекордите на Гинес, по данни на пресбюрото на организацията. Пресбюрото предостави на БТА пет примера за едни от най-любопитните рекорди на българи.

Най-старият от тях е този на лекоатлетката Стефка Костадинова за най-висок скок на височина за жени - 2,09 метра. Това се случва на Световното първенство по лека атлетика през 1987 г. на 30 август в Рим, Италия.

Stefka Kostadinova high jump world record of 2.09 meters has stood since 1987 . pic.twitter.com/aQJtRbfP6P

Най-бързо плуване в ледени води на 500 м. при мъжете е най-скорошният рекорд, поставен от българин. Резултатът от 5 минути и 36 секунди и 49 стотни е постигнат от Радостин Кръстев на 13 януари 2023 г. на Петото световно първенство по плуване в ледени води в Самоен, Франция.

Иванка Иванова е носителят на рекорда за най-много прически, оформени за осем часа. Те са 330 на брой, а рекордът е поставен на 4 декември 2016 г. в град Пазарджик.

Най-голямата непубликувана кръстословица с 93 769 термина е създадена от Христо А. Йоницов, проверена в София, България, на 3 юни 2014 г.

Най-сладкият рекорд е този за най-голяма мозайка на логото на бонбоните „M&M“. Нейните размери са почти 50 квадратни метра - 49,59. Тя е създадена от Mars Incorporated в София, България. Рекордът е потвърден на 29 септември 2017 г.

По повод Световния ден на рекордите на Гинес днес в различни държави са поставени редица интересни рекорди.

Fastest time to complete five car stunts ⏱️ Stuntman Paul Swift raced against the clock last weekend at the British Motor Show pic.twitter.com/TC1Cg0zXqT