След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

Това не е първото ПТП, което прави младежът

13 август 2025, 07:50
"Бръснеща болка в гърлото": Симптом на новия COVID-19 вариант
С ъставиха акт на 18-годишен младеж, разрушил мост в Костинброд след дрифт с колата си. От общината публикуваха видео, на което се вижда как шофьорът се забива в стената на съоръжението, което е едно от най-старите в града и по думите на общината - един от символите на града.

При инцидента е засегнат единият парапет.

Мостът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.

„За съжаление дрифтирането е много популярно на наша територия. Имаме огромен проблем с тротинетките и АТВ-тата. На шофьора му е съставен акт от полицията. Надяваме се този инцидент да стресне младите и това да спре. Секунди по-рано преминава друг автомобил. Можеше да има сериозна катастрофа. Доколкото знаем, това не е първото ПТП, което прави младежът”, заяви в ефира на NOVA Денис Величков, старши експерт „Управление при кризи” в община Костинброд.

Източник: NOVA    
