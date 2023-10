Огнено горещо: Култивираха новата най-люта чушка в света

Е д Къри, експертът по люти чушки от щата Южна Каролина, който създаде прочутата чушка Каролина Рийпър, би собствения си световен рекорд, като култивира нова чушка, която е три пъти по-люта, съобщи АП.

Лютата чушка Пепър Екс беше обявена за най-лютата в света от Световните рекорди на „Гинес“ на 9 октомври. Така тя победи Каролина Рийпър и свидетелства за продължителните усилия на Къри за усъвършенстване на лютата чушка.

Pepper X dethrones Carolina Reaper as world’s hottest chilli pepper 🌶️ https://t.co/2B8gByrAnx — Guinness World Records (@GWR) October 16, 2023

Когато Къри е опитал новата чушка за първи път, тя е повлияла на цялото му тяло.

„Чувствах лютивостта в продължение на три часа и половина. След това се появиха спазмите. Спазмите са ужасни. Стоях облегнат на мраморна стена за около час под дъжда, пъшкайки от болка“, каза той за опита си като един от едва петимата души, които са успели да изядат по една цяла чушка Пепър Екс.

Move over Carolina Reaper, there's a new pepper in town! Pepper X is now the hottest in the world. 🔥🌶 https://t.co/PlQvQVxqUc pic.twitter.com/IxWARfIP8P — USA TODAY (@USATODAY) October 17, 2023

Пикантността на лютите чушки се измерва в единици по скалата на Сковил. Една обикновена чушка халапеньо регистрира около 5000 единици. Чушката абанеро пък, която беше рекордьорът за най-люта чушка преди около 25 години, обикновено надхвърля 100 000 единици. Световните рекорди на „Гинес“ обявиха, че Каролина Рийпър регистрира 1,64 милиона единици по скалата.

Рекордът на Пепър Екс е средно около 2,69 милиона единици. За сравнение – лютият спрей, който обикновено се използва от полицията, е около 1,6 милиона единици по скалата на Сковил. Спреят срещу мечки пък се равнява на 2,2 милиона единици.

Meet Pepper X – the world's newest holder of the hottest chili pepper title.



It's dethroned the Carolina Reaper chili pepper.



How hot is it? A habanero pepper typically hits 100,000 Scoville heat units. This one hits 2.69 million 🌶️🔥🥵https://t.co/vrjTNUpfxG pic.twitter.com/KWlrLlXCBb — BBC World Service (@bbcworldservice) October 18, 2023

Пепър Екс се разработва, откакто Къри постави рекорда за най-люта чушка през 2013 г. благодарение на Каролина Рийпър – яркочервеният плод, който любителите на люти чушки наричат "скорпионска опашка".

Пепър Екс е кръстоска на Каролина Рийпър и друга чушка, която Къри мистериозно нарича „една чушка, която мой приятел ми изпрати от Мичиган и която беше брутално люта“.

The Carolina Reaper's been dethroned as the hottest chilli



We have a new Queen



All hail "Pepper X"



She looks truly evil... #WritingCommunity pic.twitter.com/QYq5ibNeat — Nathan Jones - beta reader, author (@NathanJonesBook) October 18, 2023

Химическото вещество в чушките, на което се дължи лютивият им вкус, се нарича капсаицин. То не е опасно за здравето, освен ако не бъде консумирано в килограми. Въпреки това мозъците на хората и останалите бозайници възприемат капсаицина като заплаха и изпращат силен сигнал към тялото, който причинява усещането на топлина и лютивост.

Усещането за горещина и парене сред хората също освобождава ендорфини и допамин в тялото. Къри споделя своите чушки с медицински изследователи, надявайки се, че те биха могли да ги използват за лечение на болести и да помогнат на хора, които страдат от хронична болка или дискомфорт.

„Това ли е връхната точка?“, каза усмихнатият Къри за Пепър Екс и се закани: „Не, още не е върхът!“