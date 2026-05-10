47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на "Дунав мост"

К онтрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро е пресечена при проверка на Дунав мост край Русе, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Акцията е извършена от служители на Регионалната инспекция на БАБХ в Русе по сигнал на „Гранична полиция“ и в присъствието на представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе.

При проверка на микробус с търговищка регистрация, който не е притежавал лиценз за транспорт на живи животни, са открити общо 47 екзотични птици с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние.

Сред тях са 22 екзотични птици – 11 двойки от вида Aceros plicatus (Папуански носорог), осем папагала от вида Chalcopsitta cardinalis (Кардинално лори), както и 13 декоративни гълъба и четири декоративни кокошки. Проверката е установила, че птиците са влезли в България от Турция, след което са били претоварени в село край Шумен и са пътували към няколко дестинации в Централна Европа. Разследващите смятат, че става дума за контрабанден канал и тези птици са част от по-голяма пратка.

Стойността им се изчислява на няколкостотин хиляди евро. Цената на един Папуански носорог е 10 000 евро, а за двойка може да надхвърли 25 000 евро. Според инспекторите от РИОСВ първите два вида екзотични птици подлежат на специален режим за придвижване съгласно Конвенцията за международна търговия на застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Шофьорът на микробуса не е представил изискваните в такива случаи регистрационни карти и сертификати.

Животните са конфискувани и вече са в Центъра за защита на природата и животните в Добрич.

На шофьора на микробуса – български гражданин, са съставени актове. Разследването по случая продължава.