Неочаквано съвпадение: Следващата тропическа буря ще се казва Доли

С ледващата тропическа буря, която ще се развие в Атлантическия океан през този ураганен сезон, ще носи името Доли. Съвпадението обаче не е свързано със смъртта на Доли Партън.

Легендата на кънтри музиката почина след „кратка битка с рака“, съобщи нейния говорител. В изявление пред медиите Марсел Паризо заяви: „След като смело се изправи срещу кратка битка с рака, Доли напусна земния си живот днес в раковия център Вандербилт-Инграм, заобиколена от близките си“.

80-годишната певица беше най-известна със своите знакови за жанра хитове, сред които 9 To 5, I Will Always Love You и Jolene. Видът на раковото заболяване не беше разкрит, пише The Indepent.

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Системите от бури се именуват по процедури, определени от Световната метеорологична организация (СМО), а списъците с имена се използват повторно на всеки шест години. За Атлантическия регион списъците са по азбучен ред и редуват мъжки и женски имена.

Този сезон започна с тропическата буря Артър, която достигна бреговете на американското крайбрежие на Мексиканския залив през юни, а тропическата буря Берта донесе обилни валежи в Луизиана и Тексас през юли. Тропическата буря Кристобал се образува и бързо се разсее в Атлантическия океан по-рано през август.

Националният център по ураганите следеше метеорологична система край Африка, която може да се засили до наименувана тропическа буря. Условията са благоприятни зоната от гръмотевични бури южно от Кабо Верде да се превърне в тропическа депресия някъде през следващата седмица, заявиха синоптиците от базирания в Маями център във вторник вечерта. Ако тя се развие допълнително с максимални постоянни ветрове от поне 63 км/ч, системата ще бъде кръстена тропическа буря Доли.

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Синоптиците казаха, че друга метеорологична система в Атлантическия океан, далеч на североизток от Бермудските острови, е била дезорганизирана във вторник и е имала слаби шансове за по-нататъшно развитие.

Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) прогнозира подсреден атлантически ураганен сезон поради явлениетo Ел Ниньо. Прогнозата е за 8 до 14 бури с имена, от които 3 до 6 да достигнат сила на ураган, а 1 до 3 от тях да се засилят до големи урагани.

Центърът по ураганите и други метеорологични агенции дават имена на бурите, за да комуникират по-лесно предупрежденията за тях с хората и да се избягва объркване. СМО посочва, че имената се избират така, че да са кратки, лесни за произнасяне и познати за регионите на света, където се използват.

Организацията се среща редовно, за да оценява потенциалните имена, а някои се премахват от употреба от съображения за чувствителност, особено при смъртоносни или разрушителни бури.

Едно име от сезона през 2025 г. беше премахнато от списъците е Мелиса, която беше ураган от категория 5 и донесе опустошение в Карибите.