Трима бивши полицаи влизат в затвора за кражба на цигари за 2,3 млн. лева

Т рима бивши служители на МВР са окончателно осъдени на по 7 години затвор за кражбата на 382 134 кутии цигари на обща стойност над 2,3 млн. лева. Присъдите са потвърдени от Върховния касационен съд и вече не подлежат на обжалване, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Сред осъдените са бившият началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Плевен, младши автоконтрольор от „Пътна полиция“ и бившият началник на Второ районно управление в Плевен, който временно е изпълнявал и длъжността директор на областната дирекция на МВР.

Кражбата от склада на МВР

Според обвинението тримата предварително се уговорили и два пъти проникнали в склад на ОДМВР-Плевен.

За да влязат в помещението, те използвали стълба, метална пластина и метален лост. От склада били отнети общо 382 134 кутии цигари от различни марки.

Тютюневите изделия били съхранявани като веществени доказателства по друго наказателно производство. Общата им стойност надхвърля 2,3 млн. лева.

Присъдите вече са окончателни

На първа инстанция съдът е постановил по 10 години затвор за всеки от тримата подсъдими.

Впоследствие Великотърновският апелативен съд е намалил наказанията на по 7 години.

На 14 август Върховният касационен съд е потвърдил решението, с което присъдите са станали окончателни.

Тримата бивши служители на МВР ще изтърпяват наказанията си при първоначален строг режим.