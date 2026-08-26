В САЩ регистрираха първи смъртни случаи от морбили за тази година

Д вама жители на американския щат Пенсилвания са починали след заразяване с морбили, съобщиха местните здравни власти. Това са първите смъртни случаи от заболяването в САЩ през 2026 г. и първите в Пенсилвания от 35 години насам.

И двамата са били неваксинирани и са жители на окръг Ланкастър, който в момента е сред най-засегнатите райони от епидемичното разпространение на вируса. Здравните власти не съобщават допълнителни подробности за починалите, за да защитят личното пространство на семействата им.

Към момента Пенсилвания е потвърдила 393 случая на морбили в 28 окръга през тази година. Почти половината от тях са в окръг Ланкастър.

Най-тежката година за морбили от десетилетия

По данни на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) към 20 август в САЩ са потвърдени 2777 случая на морбили от началото на годината. Това е най-високият годишен брой от 1991 г. насам, като 2026 г. все още не е приключила.

През 2000 г. САЩ обявиха морбили за елиминирано заболяване, което означава, че не е имало непрекъснато предаване на вируса в страната за период от поне 12 месеца. Последвалите огнища обаче показват колко бързо инфекцията може да се разпространи в общности с недостатъчен ваксинационен обхват.

Само през 2025 г. в САЩ бяха регистрирани три смъртни случая, свързани с морбили - два от тях при неваксинирани деца в Тексас и един при възрастен в Ню Мексико. С новите два случая броят на смъртните случаи в страната от началото на 2025 г. достига пет.

Защо заболяването е толкова опасно?

Морбили е едно от най-заразните вирусни заболявания. Предава се по въздушно-капков път при кашляне, кихане или дишане. Вирусът може да остане във въздуха и върху повърхности до около два часа, след като заразеният човек е напуснал помещението.

Първите симптоми обикновено включват висока температура, кашлица, хрема и зачервени, сълзящи очи. Няколко дни по-късно се появява характерният обрив, който започва от главата и постепенно се разпространява по тялото.

Заболяването може да доведе до сериозни усложнения, сред които пневмония и възпаление на мозъка. Според здравните власти близо 20% от заразените с морбили се нуждаят от болнично лечение, а смъртни случаи настъпват при приблизително 1 до 3 на всеки 1000 заболели.

Ваксинацията остава основната защита

Здравните власти в Пенсилвания подчертават, че ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (MMR) е най-добрата защита срещу инфекцията. Две дози осигуряват около 97% защита срещу морбили.

Властите вече разширяват ваксинационната кампания в засегнатите райони. От началото на огнището през април са организирани десетки временни пунктове за имунизация, а само през юли в Пенсилвания са поставени над 35 000 дози MMR – с около 10 000 повече от обичайното за един месец.

Случаите в Пенсилвания идват на фона на спад в нивата на ваксинация в някои американски общности. Според здравните експерти е необходимо около 95% от населението да бъде имунизирано, за да се ограничи разпространението на вируса и да се осигури защита и за хората, които не могат да бъдат ваксинирани.

Здравните власти предупреждават, че настоящата ситуация показва колко бързо заболяване, което дълго време е било рядкост в САЩ, може отново да се превърне в сериозна заплаха за общественото здраве.