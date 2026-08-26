България

Mинистърът на правосъдието се срещна с американския шарже д`афер Мартин Макдауъл

Двамата обсъдиха сътрудничество при изтърпяването на наказанията и защитата на свидетелите

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 11:51
Mинистърът на правосъдието се срещна с американския шарже д`афер Мартин Макдауъл
Източник: Министерство на правосъдието

З а разглеждане възможностите за задълбочаването на сътрудничество в областта на политиката по изтърпяване на наказанията и защита на свидетелите, се обявиха на среща правосъдният министър Николай Найденов и шарже д`афер на САЩ Мартин Макдауъл.

Съдействие с техника - дронове и камери, както и друго необходимо оборудване, обучения на служители и подобряване на условията в пенетенциарната система, са теми от взаимен интерес, посочиха още участниците в срещата.

Източник: Министерство на правосъдието

Законодателството в областта на трафика на хора, въвеждане на изкуствения интелект и режима на санкционните мерки също бяха сред засегнатите теми. Министър Найденов и шарже д`афер Макдауъл ще се срещат регулярно да обсъдят напредъка по тях, при стриктно следване на европейската нормативна рамка.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: Министерство на правосъдието    
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