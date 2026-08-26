Тръмп постави условие на Саудитска Арабия: Ядрена сделка срещу мир с Израел

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е внесъл в Конгреса предложение за споразумение със Саудитска Арабия в областта на ядрената енергетика, като поставя условие Рияд да нормализира отношенията си с Израел. Това съобщи представител на американската администрация пред Reuters.
Доналд Тръмп одобри ядрена сделка със Саудитска Арабия
Trump sends Saudi nuclear deal to Congress but says Riyadh must recognize Israel https://t.co/hpVc7X9tFP https://t.co/hpVc7X9tFP— Reuters (@Reuters) August 26, 2026
Информацията е потвърдена и от телевизия MS Now и The Wall Street Journal, допълва CNBC.
Споразумението, постигнато през юли, ще позволи на американски компании да изнасят ядрени технологии за гражданска употреба в Саудитска Арабия. Документът е внесен в Конгреса в понеделник, съобщава източникът, пожелал анонимност.
Саудитското посолство във Вашингтон не е отговорило веднага на запитването за коментар на „Ройтерс“.
- Ядрена енергия срещу нормализиране с Израел
Споразумението е изготвено в съответствие с американския Закон за атомната енергия. Представителят на администрацията подчерта, че позицията на Тръмп остава непроменена - сделката ще бъде одобрена само ако Саудитска Арабия се присъедини към т. нар. Авраамови споразумения и нормализира отношенията си с Израел.
Това би означавало значителна промяна в позицията на Рияд, който досега е обвързвал установяването на дипломатически отношения с Израел с решаването на палестинския въпрос.
Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия
- Сделка за десетки милиарди долари
Предвижда се споразумението да бъде с продължителност 30 години. В рамките му Саудитска Арабия може да изгради ядрени реактори от типа AP1000, разработени от американската компания „Уестингхаус“.
Проектът се оценява на десетки милиарди долари и би представлявал едно от най-големите американско-саудитски енергийни партньорства.
Конгресът разполага с 90 сесии, за да разгледа споразумението. То ще влезе в сила, ако в този срок не бъдат повдигнати възражения. Подобна процедура е предвидена в американския Закон за атомната енергия при ядрено сътрудничество с други държави.
САЩ подписаха историческо ядрено споразумение със Саудитска Арабия
- Тръмп: „Няма да се обогатява материал!“
Един от най-чувствителните въпроси около сделката е свързан с обогатяването на уран. Технологията може да бъде използвана за граждански цели, но при достатъчно високо обогатяване уранът може да бъде използван и за производството на ядрено оръжие.
Тръмп даде да се разбере, че условията по споразумението няма да позволят на Саудитска Арабия да обогатява уран.
„Няма да се обогатява материал!“, заяви американският президент в публикация в социалните мрежи през юли.
Той допълни, че сделката е „изцяло обвързана“ с присъединяването на Саудитска Арабия към „Авраамовите споразумения“.
Обрат в Близкия изток: Саудитска Арабия се превръща в ядрена сила
- Какво са Авраамовите споразумения?
Авраамовите споразумения бяха сключени през 2020 г. с посредничеството на администрацията на Доналд Тръмп по време на първия му президентски мандат.
В рамките на процеса Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко нормализираха отношенията си с Израел.
Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години
Включването на Саудитска Арабия би имало много по-голямо геополитическо значение заради позицията на кралството в арабския и мюсюлманския свят, както и ролята му в регионалната политика на Близкия изток.