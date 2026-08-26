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Тръмп постави условие на Саудитска Арабия: Ядрена сделка срещу мир с Израел

САЩ предлагат на Рияд споразумение за гражданска ядрена енергетика, но искат нормализиране на отношенията с Израел

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 11:03
Тръмп постави условие на Саудитска Арабия: Ядрена сделка срещу мир с Израел
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е внесъл в Конгреса предложение за споразумение със Саудитска Арабия в областта на ядрената енергетика, като поставя условие Рияд да нормализира отношенията си с Израел. Това съобщи представител на американската администрация пред Reuters.

Доналд Тръмп одобри ядрена сделка със Саудитска Арабия

Информацията е потвърдена и от телевизия MS Now и The Wall Street Journal, допълва CNBC.

Споразумението, постигнато през юли, ще позволи на американски компании да изнасят ядрени технологии за гражданска употреба в Саудитска Арабия. Документът е внесен в Конгреса в понеделник, съобщава източникът, пожелал анонимност.

Саудитското посолство във Вашингтон не е отговорило веднага на запитването за коментар на „Ройтерс“.

  • Ядрена енергия срещу нормализиране с Израел

Споразумението е изготвено в съответствие с американския Закон за атомната енергия. Представителят на администрацията подчерта, че позицията на Тръмп остава непроменена - сделката ще бъде одобрена само ако Саудитска Арабия се присъедини към т. нар. Авраамови споразумения и нормализира отношенията си с Израел.

Това би означавало значителна промяна в позицията на Рияд, който досега е обвързвал установяването на дипломатически отношения с Израел с решаването на палестинския въпрос.

Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия

  • Сделка за десетки милиарди долари

Предвижда се споразумението да бъде с продължителност 30 години. В рамките му Саудитска Арабия може да изгради ядрени реактори от типа AP1000, разработени от американската компания „Уестингхаус“.

Проектът се оценява на десетки милиарди долари и би представлявал едно от най-големите американско-саудитски енергийни партньорства.

Конгресът разполага с 90 сесии, за да разгледа споразумението. То ще влезе в сила, ако в този срок не бъдат повдигнати възражения. Подобна процедура е предвидена в американския Закон за атомната енергия при ядрено сътрудничество с други държави.

САЩ подписаха историческо ядрено споразумение със Саудитска Арабия

  • Тръмп: „Няма да се обогатява материал!“

Един от най-чувствителните въпроси около сделката е свързан с обогатяването на уран. Технологията може да бъде използвана за граждански цели, но при достатъчно високо обогатяване уранът може да бъде използван и за производството на ядрено оръжие.

Тръмп даде да се разбере, че условията по споразумението няма да позволят на Саудитска Арабия да обогатява уран.

„Няма да се обогатява материал!“, заяви американският президент в публикация в социалните мрежи през юли.

Той допълни, че сделката е „изцяло обвързана“ с присъединяването на Саудитска Арабия към „Авраамовите споразумения“.

Обрат в Близкия изток: Саудитска Арабия се превръща в ядрена сила

  • Какво са Авраамовите споразумения?

Авраамовите споразумения бяха сключени през 2020 г. с посредничеството на администрацията на Доналд Тръмп по време на първия му президентски мандат.

В рамките на процеса Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко нормализираха отношенията си с Израел.

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Включването на Саудитска Арабия би имало много по-голямо геополитическо значение заради позицията на кралството в арабския и мюсюлманския свят, както и ролята му в регионалната политика на Близкия изток.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Илиян Цвейн    
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