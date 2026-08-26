Тръмп постави условие на Саудитска Арабия: Ядрена сделка срещу мир с Израел

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е внесъл в Конгреса предложение за споразумение със Саудитска Арабия в областта на ядрената енергетика, като поставя условие Рияд да нормализира отношенията си с Израел. Това съобщи представител на американската администрация пред Reuters.

Доналд Тръмп одобри ядрена сделка със Саудитска Арабия

Trump sends Saudi nuclear deal to Congress but says Riyadh must recognize Israel https://t.co/hpVc7X9tFP https://t.co/hpVc7X9tFP — Reuters (@Reuters) August 26, 2026

Информацията е потвърдена и от телевизия MS Now и The Wall Street Journal, допълва CNBC.

Споразумението, постигнато през юли, ще позволи на американски компании да изнасят ядрени технологии за гражданска употреба в Саудитска Арабия. Документът е внесен в Конгреса в понеделник, съобщава източникът, пожелал анонимност.

Саудитското посолство във Вашингтон не е отговорило веднага на запитването за коментар на „Ройтерс“.

Ядрена енергия срещу нормализиране с Израел

Споразумението е изготвено в съответствие с американския Закон за атомната енергия. Представителят на администрацията подчерта, че позицията на Тръмп остава непроменена - сделката ще бъде одобрена само ако Саудитска Арабия се присъедини към т. нар. Авраамови споразумения и нормализира отношенията си с Израел.

Това би означавало значителна промяна в позицията на Рияд, който досега е обвързвал установяването на дипломатически отношения с Израел с решаването на палестинския въпрос.

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Сделка за десетки милиарди долари

Предвижда се споразумението да бъде с продължителност 30 години. В рамките му Саудитска Арабия може да изгради ядрени реактори от типа AP1000, разработени от американската компания „Уестингхаус“.

Проектът се оценява на десетки милиарди долари и би представлявал едно от най-големите американско-саудитски енергийни партньорства.

Конгресът разполага с 90 сесии, за да разгледа споразумението. То ще влезе в сила, ако в този срок не бъдат повдигнати възражения. Подобна процедура е предвидена в американския Закон за атомната енергия при ядрено сътрудничество с други държави.

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Тръмп: „Няма да се обогатява материал!“

Един от най-чувствителните въпроси около сделката е свързан с обогатяването на уран. Технологията може да бъде използвана за граждански цели, но при достатъчно високо обогатяване уранът може да бъде използван и за производството на ядрено оръжие.

Тръмп даде да се разбере, че условията по споразумението няма да позволят на Саудитска Арабия да обогатява уран.

„Няма да се обогатява материал!“, заяви американският президент в публикация в социалните мрежи през юли.

Той допълни, че сделката е „изцяло обвързана“ с присъединяването на Саудитска Арабия към „Авраамовите споразумения“.

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Какво са Авраамовите споразумения?

Авраамовите споразумения бяха сключени през 2020 г. с посредничеството на администрацията на Доналд Тръмп по време на първия му президентски мандат.

В рамките на процеса Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко нормализираха отношенията си с Израел.

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Включването на Саудитска Арабия би имало много по-голямо геополитическо значение заради позицията на кралството в арабския и мюсюлманския свят, както и ролята му в регионалната политика на Близкия изток.